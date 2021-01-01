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फिर भाजपा का बोर्ड:भाजपा ने बगावत में 75 प्रतिशत सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ दो बूंद जिंदगी की!

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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कुशलगढ़. जीत की खुशी में पूर्व विधायक भीमा भाई ने समर्थक को गोद में उठा लिया। - Dainik Bhaskar
कुशलगढ़. जीत की खुशी में पूर्व विधायक भीमा भाई ने समर्थक को गोद में उठा लिया।
  • भाजपा 15 (+5), कांग्रेस 2 (-3) और निर्दलीय 3 (+3)
  • कांग्रेस को भारी पड़ी विधायक रमीला की क्षेत्र में नाराजगी, 74 साल में सबसे बड़ी हार

कुशलगढ़ में भाजपा ने 20 में से 15 सीटें जीतकर लगातार दूसरी अपना बाेर्ड बना लिया। कांग्रेस काे करारी शिकस्त मिली है। उसे सिर्फ दाे सीटें मिली है, निर्दलीय भी तीन सीट जीत कांग्रेस से आगे निकल गए। कांग्रेस के कई नामी-दिग्गज नाम भी चुनाव हार गए। वार्ड नंबर 12 से अध्यक्ष के दावेदार राघवेश चरपाेटा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।

चरपाेटा काे भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र ने 26 वाेट से हराया। वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस नेता हंसमुख सेठ काे भाजपा प्रत्याशी महावीर काेठारी ने 54 वाेट से हरा दिया। हंसमुख सेठ कुशलगढ़ में न सिर्फ कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, बल्कि प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी रह चुके हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 15 आए है। पिछले निकाय चुनाव में 15 वार्डाें से से 5 सीटें मिली थी। इस बार 20 वार्डाें में चुनाव हुए ताे भी कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटें भी बरकरार नहीं रख पाई।

कुशलगढ़ में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह विधायक रमीला खड़िया काे लेकर क्षेत्र के लाेगाें में नाराजगी है। खड़िया का कांकरी डूंगरी में जाकर आंदाेलन का समर्थन करना क्षेत्र के लाेगाें काे रास नहीं आया। विधायकाें की खरीद-फराेख्त मामले में भी रमीला का नाम चर्चा में आया था। इधर भाजपा की सफलता का कारण इस बार संगठन की सक्रियता रही। पिछले चुनाव से भाजपा काे पांच सीटाें का फायदा हुआ है, वहीं कांग्रेस काे तीन सीटाें का नुकसान। पिछली बार जीते वार्ड 7 से 11 में से कांग्रेस काे एक काे भी नहीं बचा पाई।

भाजपा : पहले गांव जीते, अब शहर

चुनाव में भीतरघात की आशंका के बावजूद भाजपा पूरी ताकत से मैदान में डटी रही। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कुशलगढ़ पहुंच चुनावी सभा ली। कटारिया का कुशलगढ़ पर फाेकस रहा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष गाेविंद सिंह राव ने नेतृत्व में जिले के सभी वरिष्ठ पार्टी नेता सक्रिय रहे। कुशलगढ़ के पूर्व विधायक व प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई ने चुनाव की कमान अपने हाथाें में ले रखी थी। जिले के ग्रामीण क्षेत्राें के सभी जनजाति नेताअाें के साथ ही सभी वर्गों के वरिष्ठ पदाधिकारियाें काे भाजपा ने कुशलगढ़ कस्बे में जनसंपर्क में लगा दिया था। भाजपा के पिछले बाेर्ड के अच्छे कामाें का भी फायदा मिला। दिसंबर में हुए पंचायतराज चुनाव में भी भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से अपना बोर्ड बनाया।

कांग्रेस : चुनाव से पहले ही छोड़ दिया मैदान

कांग्रेस मतदान से काफी पहले ही मैदान छाेड़ चुकी थी। ऐसा महसूस ही नहीं हाे रहा था कि कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही है। कांग्रेस की कमान कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने संभाल रखी थी। कांग्रेस काे कई वार्डाें में चुनाव लड़ने लायक प्रत्याशी तक नहीं मिले। बाहरी वार्डाें से लाकर प्रत्याशी खड़े किए गए। स्थानीय विधायक के अलावा कांग्रेस में जिलाध्यक्ष से लेकर काेई भी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। बागीदाैरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया इस चुनावी दाैर में दाे बार कुशलगढ़ गए थे, लेकिन वे भी चुनावी जनसंपर्क से दूर रहकर वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक तक ही सीमित रहे।

आगे क्या...जितेंद्र और बबलू में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हाेड़, नीतेष का उपाध्यक्ष बनना तय

चेयरमैन का चुनाव 7 और वाइस चेयरमैन का चुनाव 8 फरवरी को होगा। कुशलगढ़ में इस बार अध्यक्ष का पद एसटी का आरक्षित हैं। पार्टी के पास अध्यक्ष के लिए दाे चेहरे ही हैं। वार्ड 12 से जीते जितेंद्र और वार्ड 17 से बबलू। जितेंद्र का नाम करीब-करीब तय हाे चुका है। जिस पर अंतिम मुहर लगनी शेष है। जितेंद्र की दावेदारी इसलिए मजबूत है क्याेंकि वाे पहले भी पार्षद रह चुके हैं। उन्हाेंने कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और एक बार फिर अध्यक्ष के दावेदार माने जाने वाले राघवेश चरपाेटा काे हराया है।

वहीं बबलू पहली बार चुनाव लड़े हैं। बबलू के पिता पहले पार्षद रह चुके हैं। पार्टी संगठन में कुछ कार्यकर्ता और कुछ पार्षदाें में बबलू काे अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में अब देखना हाेगा अंतिम फैसला क्या लेती है। इधर, जहां तक उपाध्यक्ष की बात है ताे वाे मंडल अध्यक्ष नितेष बैरागी का बनना तय हाे चुका है।

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