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नाम वापसी का आज आखिरी दिन:कुशलगढ़ पालिकाध्यक्ष के लिए भाजपा के बबलू का एकमात्र आवेदन

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी के बबलू मईड़ा बुधवार काे नगरपालिका कुशलगढ़ के चेयरमैन पद पर निर्विराेध निर्वाचित हुए। मंगलवार काे नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि तक एकमात्र आवेदन बबलू मईड़ा का ही था। रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम कुशलगढ़ बद्रीलाल सुथार ने बताया कि बुधवार काे नामांकन जमा पत्राें की जांच के दाैरान उनका नामांकन पत्र सही पाया गया। ऐसे में वे निर्विराेध अध्यक्ष बने हैं। हालांकि उनके निर्वाचन की अधिकृत घाेषणा नहीं हाे सकी है। गुरुवार काे नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तकनीकी रूप से यदि उस समय तक वे अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेंगे ताे ही उनके जीत की घाेषणा की जा सकेगी। इसके बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी।

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