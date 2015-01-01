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शिकायत:5 लाख रूपए उधार लिए, डेढ़ साल में 20 लाख चुकाए, फिर भी 25 लाख बकाया बताकर मिल रही धमकियां

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • अब शहर के बड़े टेंट व्यावसायी मंसूरी ने दर्ज कराई शिकायत
  • दाे बहनाें अाैर एक अधिवक्ता समेत 5 जनाें पर मामला दर्ज

सूदखाेराें से परेशान हाेकर खुदकुशी करने वाला गुलरेज माेहम्मद उर्फ माेंटू अकेला ही पीड़ित नहीं था। शहर में ऐसे कई लाेग है जाे इन सूदखाेराें के मनमाने ब्याज के तले दबे हुए है। धमकियाें के डर से कई अब तक लाखाें रुपए भर चुके हैं। अब शहर के बड़े टेंट व्यावसायी मेहबूब मंसूरी ने काेतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी रिपाेर्ट में व्यावसायी ने बताया कि उन्हाेंने 5 लाख रुपए उधार लिए थे।

जिसके बदले वह डेढ़ साल में 20 लाख अदा कर चुके है। फिर भी उन्हें 25 लाख बकाया बताया जा रहा है। इसे चुकाने के लिए उन्हें और उनके परिवार काे डराया, धमकाया भी जा रहा है। मंसूरी कितने परेशान हाे चुके है इसका पता इसी से चलता है कि उन्हाेंने अपनी रिपाेर्ट में यहां तक लिखा है कि वह इतने डर चुके है कि खुदकुशी करनी पड़ सकती है। पुलिस ने मंसूरी की रिपाेर्ट पर शहर निवासी दाे बहनें तब्बसुन, कायनात के अलावा जावैद, जितेंद्रसिंह राव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जितेंद्रसिंह पेशे से अधिवक्ता है।

नई आबादी क्षेत्र निवासी व्यावसायी मेहबूब ने पुलिस काे दी रिपाेर्ट में बताया कि डेढ़ साल पहले उन्हाेंने तब्बसुन, उसके पति जावेद, बहन कायनात से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसकी एवज में व्यवसायी ने खाली चैक, खाली स्टांप और खाली परमेशरी नाेट इन्हें दिए थे। मेहबूब दावा करते है कि वह अब तक टुकड़ाें-टुकड़ाें में इन्हें 20 लाख रुपए अदा कर चुका है। फिर भी अभी भी यह 20 लाख रुपए बकाया बता रही है। इन्हें चुकाने के लिए राेज-राेज मंसूरी और उनके भाई आबिद काे काॅल कर धमकाती है। मंसूरी से 30 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से सारे रुपए 8 दिन के भीतर नहीं चुकाने पर बांसवाड़ा में रहने लायक नहीं छाेड़ने तक की धमकी दी गई है। 27 अक्टूबर काे भी कायनात और जिनत उनके घर आई थी और उन्हें धमकाया था। जिसकी रिपाेर्ट पुलिस में दी थी लेकिन काेई कार्रवाई नहीं की। जिससे इनके हाैसले बुलंद हुए और ये शुक्रवार शाम 5 बजे तब्बसुन, कायनात, जावैद और तब्बु की बहनें कार में सवार हाेकर व्यावसायी के घर अाए। जहां रुपयाें की मांग करते हुए व्यावसायी काे दाे थप्पड़ तक जड़ दिए। लाेग इकट्ठा हाेने पर वह लाैट गई। व्यवसायी ने अपनी रिपाेर्ट में लिखा है कि परेशान कर दिया है कि हमें इनकेे डर से अात्महत्या करनी पड़ सकती है।

.....ताे हाे सकती है 10 साल तक की जेल : शहर में सूदखाेरी के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए काेतवाली पुलिस भी गंभीरता बरत रही है। यहीं वजह है कि गुलरेज माेहम्मद की खुदकुशी के मामले में शुरुअाती ताैर पर सूदखाेरी से परेशान हाेकर खुदकुशी करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाने के आराेप में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं टेंट व्यावसायी मेहबूब मंसूरी की शिकायत पर पांच जनाें के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 327, 384 और 120-बी के आराेप में प्रकरण दर्ज किया है। इन धाराओं में आराेप साबित हाेने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल हाे सकती है।

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