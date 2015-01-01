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जानलेवा सूदखाेरी:5 लाख उधार लिए, डेढ़ साल में 20 लाख चुकाए अब 25 लाख बकाया बताकर दे रहे धमकियां

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • ब्याज की परेशानी में युवक की मौत के बाद अब टेंट व्यवसायी मंसूरी ने दी रिपाेर्ट, लिखा- इतना डरा दिया है कि खुदकुशी करनी पड़ सकती है

सूदखाेराें से परेशान हाेकर खुदकुशी करने वाला गुलरेज माेहम्मद उर्फ माेंटू अकेला ही पीड़ित नहीं था। शहर में ऐसे कई लाेग है जाे इन सूदखाेराें के मनमाने ब्याज के तले दबे हुए है। धमकियाें के डर से कई अब तक लाखाें रुपए भर चुके हैं।अब शहर के बड़े टेंट व्यावसायी मेहबूब मंसूरी ने काेतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी रिपाेर्ट में व्यावसायी ने बताया कि उन्हाेंने 5 लाख रुपए उधार लिए थे। जिसके बदले वह डेढ़ साल में 20 लाख अदा कर चुके है। फिर भी उन्हें 25 लाख बकाया बताया जा रहा है। इसे चुकाने के लिए उन्हें और उनके परिवार काे डराया, धमकाया भी जा रहा है।

मंसूरी कितने परेशान हाे चुके है इसका पता इसी से चलता है कि उन्हाेंने अपनी रिपाेर्ट में यहां तक लिखा है कि वह इतने डर चुके है कि खुदकुशी करनी पड़ सकती है। पुलिस ने मंसूरी की रिपाेर्ट पर शहर निवासी दाे बहनें तब्बसुन, कायनात के अलावा जावैद, जितेंद्रसिंह राव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जितेंद्रसिंह पेशे से अधिवक्ता है। इस संबंध में अधिवक्ता जितेंद्रसिंह ने अाराेप नकारते हुए कहा कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो भी रिपोर्ट मेरे पक्षकार के विरुद्ध पुलिस को दी गई, उसमें कहीं भी उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

हालिया रिपाेर्ट में उनका नाम उनकी छवि काे धूमिल करने की नियत से जुड़वाया गया है। नई अाबादी क्षेत्र निवासी व्यावसायी मेहबूब ने पुलिस काे दी रिपाेर्ट में बताया कि डेढ़ साल पहले उन्हाेंने तब्बसुन, उसके पति जावेद, बहन कायनात से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसकी एवज में व्यवसायी ने खाली चैक, खाली स्टांप और खाली परमेशरी नाेट इन्हें दिए थे। मेहबूब दावा करते है कि वह अब तक टुकड़ाें-टुकड़ाें में इन्हें 20 लाख रुपए अदा कर चुका है। फिर भी अभी भी यह 20 लाख रुपए बकाया बता रही है। इन्हें चुकाने के लिए राेज-राेज मंसूरी और उनके भाई आबिद काे काॅल कर धमकाती है।

मंसूरी से 30 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से सारे रुपए 8 दिन के भीतर नहीं चुकाने पर बांसवाड़ा में रहने लायक नहीं छाेड़ने तक की धमकी दी गई है। 27 अक्टूबर काे भी कायनात और जिनत उनके घर अाई थी और उन्हें धमकाया था। जिसकी रिपाेर्ट पुलिस में दी थी लेकिन काेई कार्रवाई नहीं की। जिससे इनके हाैसले बुलंद हुए अाैर ये शुक्रवार शाम 5 बजे तब्बसुन, कायनात, जावैद और तब्बु की बहनें कार में सवार हाेकर व्यावसायी के घर अाए। जहां रुपयाें की मांग करते हुए व्यावसायी काे दाे थप्पड़ तक जड़ दिए। लाेग इकट्ठा हाेने पर वह लाैट गई। व्यवसायी ने अपनी रिपाेर्ट में लिखा है कि इन्हाेंने हमें इतना परेशान कर दिया है कि हमें इनकेे डर से अात्महत्या करनी पड़ सकती है।

माेंटू ने भी इन्हीं से ले रखा था कर्जा : मंसुरी ने यह दावा किया है कि राजतालाब निवासी लार्ड माेहम्मद के बेटे माेंटू ने भी इनसे कर्जा ले रखा था। इनके डर से ही माेंटू ने खुदकुशी कर ली। इनके साथ शामिल अधिवक्ता जितेंद्रसिंह राव है जाेकि, फर्जी कार्रवाई के लिए सहयाेग करता है।

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