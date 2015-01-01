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नगर कार्यकारिणी:ब्राह्मण को शास्त्र के साथ शस्त्र में भी निपुण होना जरूरी : त्रिवेदी

सरेड़ी बड़ी3 घंटे पहले
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  • परशुराम सेना सरेड़ी बड़ी नगर कार्यकारिणी में जोशी अध्यक्ष, भट्ट महामंत्री

राष्ट्रीय परशुराम सेना की बैठक कस्बे के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक को जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नरेशचंद्र त्रिवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण परशुराम का वंशज है। सर्व ब्राह्मण समाजों में समन्वय स्थापित करना समय की मांग है। ब्राह्मण को शास्त्र के अध्ययन के साथ ही शस्त्र विद्या में भी निपुण होना जरूरी है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश कौशिक ने संबोधित करते हुए प्रत्येक गांव एवं नगर इकाइयों में परशुराम भगवान के मंदिर निर्माण करने एवं परशुराम चौक बनाकर इकाई स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया।

उन्होंने ब्राह्मण समाज के युवाओं से आह्वान किया कि सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें सामाजिक सुदृढ़ीकरण के लिए समय निकालना चाहिए। बैठक के प्रारंभ में आराध्य देव परशुराम भगवान एवं मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया गया। कार्यक्रम को जिला संरक्षक विद्याशंकर मेहता, जिला संगठन मंत्री बृजेश जोशी, कोषाध्यक्ष प्रजेश रावल ने भी संबोधित किया। बैठक के दौरान सरेड़ी बड़ी नगर

इकाई का गठन भी किया गया। जिसमें नगर अध्यक्ष प्रदीप जोशी, नगर महामंत्री गिरीश भट्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकरलाल जोशी, उपाध्यक्ष कार्तिक व्यास, कोषाध्यक्ष रितिक जोशी को मनोनीत किया गया। साथ ही विद्याशंकर जोशी, गौरीशंकर सूत्रधार, वनेश्वर जोशी को संरक्षक बनाया गया। इस अवसर पर आशीष शुक्ला, नीरज दवे, मोहनलाल जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। बैठक का संचालन आशीष जोशी ने किया। गिरीश भट्ट ने आभार व्यक्त किया।

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