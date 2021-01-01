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बैठक:गौ माता के कत्लखाने बंद करवाने और गौ रक्षा, संस्कार और एकजुटता का आह्वान

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. गोशाला में हुई बैठक में मौजूद मंचासीन पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
बांसवाड़ा. गोशाला में हुई बैठक में मौजूद मंचासीन पदाधिकारी।
  • मंदारेश्वर रोड स्थित गोशाला में अंतरराष्ट्रीय सनातन संघ की बैठक में दी जानकारी

अंतरराष्ट्रीय सनातन संघ की बैठक मंदारेश्वर रोड स्थित गोशाला में हुई। जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में प्रदेश मंत्री हेमंत त्रिवेदी, महंत आशीष दोसी, अजय मेड़तिया ने गो माता के कत्लखाने बंद करवाने, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को एक कैसे करें के बारे में कुछ अहम फैसले लिए। जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीपक विश्वकर्मा ने बताया की हिंदू धर्म के सभी मातृ शक्ति अपने बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान दें और उन्हें अच्छे संस्कार देकर लव जिहाद से बचाएं।

प्रदेश संगठन देवेश टेलर बताया की हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाए। इस बीच बांसवाड़ा में चार नई नियुक्तियां की गईं। जिसके तहत प्रदेश महासचिव हिमेश राजोरा को, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भारती शर्मा को नियुक्त किया। जिलाध्यक्ष के पद पर सुनील गौतम को नियुक्त किया।

वहीं महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के पद पर आशा वागडिया को नियुक्त किया गया। बैठक में जिला मुख्य उपाध्यक्ष प्रदीप पंड्या, मनीष कंसारा, देवेंद्र सिंह चौहान, कपिल शर्मा, दिनेश गहलोत, मनोज वागड़िया, संजय, नैना जैन, ममता जोशी, ममता व्यास, हरि, प्रतिभा जैन, पायल जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी राज सिंह राठौड़ ने दी।

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