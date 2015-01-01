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कोरोना संक्रमित:दूसरी बार अस्पताल से भागा तनाव में आया काेराेना संक्रमित युवक, रेफर

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. एमजी अस्पताल के बाहर से ही उदयपुर के लिए ले जाते नर्सिंग व पुलिसकर्मी।
  • कोरोना संक्रमित 2000 पार, 4 नए रोगी मिले
  • वार्ड में ताेड़फाेड़ कर अस्पताल से बाहर बैठकर केले खाने लगा

एमजी अस्पताल से गुरुवार काे एक युवक काेराेना संक्रमित हाेने के बाद तनाव में आ गया। युवक ने वार्ड में ताेड़फाेड़ की और बाहर निकल आया। यहां कलेक्ट्रेट तिराहे पर युवक ने केले खरीदकर खाए और नाश्ता भी किया। इत्तला पर काेतवाल माेतीराम सारण दल के साथ पहुंचे और युवक काे समझाकर एंबुलेंस में बिठाया। इस दाैरान तिराहे पर लाेग इकट्ठा हाे गए।

लेकिन जैसे ही लाेगाें काे काे युवक के काेराेना संक्रमित हाेने का पता चला ताे वह एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे। बाद में युवक काे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार युवक मंगलवार काे भी अस्पताल से भाग छूटा था। बताया जा रहा है कि युवक सरकारी कर्मचारी है और जांच में 12 अक्टूबर काे वह काेराेना संक्रमित पाया गया था।

इस पर मेडिकल स्टाफ उसे लेने के लिए घर गया था, लेकिन तब बताया गया कि युवक गांव चला गया है। इस पर मंगलवार रात काे युवक अस्पताल लाैटा, लेकिन भर्ती हाेने से ठीक पहले ही वापस चला गया।

अब केवल 123 केस ही एक्टिव
जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया। ठंड के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जिले के एमजी अस्पताल की लैब से शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें 8 साल का बच्चा भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार खांदू कॉलोनी का 35 वर्षीय युवक, मोरड़ी मिल क्षेत्र में रहने वाला 8 साल का बच्चा, कुशलगढ़ में 30 वर्षीय युवक और 16 साल की छात्रा पॉजिटिव मिले हैं। 176 सैंपल की रिपोर्ट में से 4 पॉजिटिव और 124 निगेटिव हैं। वहीं 48 सैंपल पेंडिंग हैं, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार ठंड की सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है। जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव 4 अप्रैल को मिला था। तब से लेकर अब तक 8 माह में मरीजों का आंकड़ा 2003 तक पहुंच गया। सितंबर में सबसे ज्यादा और जून में सबसे कम मरीज मिले। अब तक 10 साल तक के 70 बच्चे संक्रमित हुए थे, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।

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