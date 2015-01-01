पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 11 डिग्री

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में रात का पारा 2 डिग्री और गिर गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 13 डिग्री था। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तरी हवा चलने से ठंडक में तेजी आई है। अभी दो दिन तापमान और गिरेगा, पिछले एक सप्ताह से बादल छाने, शीतलहर चलने और औस पड़ने के कारण ठंड का असर बढ़ रहा है। प्रवासी परिंदों को भी सर्दी में यहां की आबोहवा रास आने लगी। चाचाकोटा क्षेत्र में परिंदां की अठखेलियां देखने को मिल रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें