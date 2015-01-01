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चुनाव:कांग्रेस एकजुट है,बामनिया का आशीर्वाद लेकर पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालवीया तीसरी बार मैदान में

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • कांग्रेस में मंत्री पुत्र विकास के सामने भाजपा से हाे सकते हैं प्रेमशंकर या राजेश कटारा
  • कांग्रेस में रेशम के साथ बागीदौरा विधानसभा के 7 जिला परिषद सदस्यों ने भरा पर्चा

जिले में पंचायतीराज चुनाव काे लेकर नामांकन का दाैर शुरू हाे चुका है। नामांकन के दूसरे दिन कांग्रेस के 7 जिला परिषद सदस्यों ने अपनी दावेदारी निर्वाचन कार्यालय में पेश की। ये साताें प्रत्याशी बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम और जिला प्रमुख की प्रबल और मजबूत दावेदार पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालवीया शामिल है।

मालवीया ने जिला परिषद के वार्ड 13 से दावेदारी की है। नामांकन से पहले कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई। इसके बाद राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया, विधायक महेंद्रजीतसिंह मालवीया, जिलाध्यक्ष चांदमल जैन, सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी सहित दूसरे पदाधिकारी भी रेशम मालवीया के नामांकन के लिए पहुंचे।

कलेक्ट्रेट परिसर में रेशम मालवीया ने राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया और जिलाध्यक्ष जैन से आशीर्वाद लिया और कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इससे पहले कार्यालय में राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जिला प्रमुख इस बार कांग्रेस का ही बनेगा और 11 ही पंचायत समितियाें में हमारी जीत हाेगी। इसके अलावा जाे नामांकन आए हैं, उसमें वार्ड 11 से संताेष, वार्ड 12 से राधा, 14 से ललित कुमार, 15 से इंदिरा, 16 से

सुभाषचंद्र और 17 रमीला कांग्रेस की प्रत्याशी हाेगी। नामांकन पेश करने के दूसरे दिन 4 पंचायत समितियों में चार उम्मीदवारों ने नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इसमें बागीदौरा पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से निर्दलीय रमणलाल, बांसवाड़ा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से भाजपा की जशोदा,, घाटोल पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से कांग्रेस के महावीर अाैर तलवाड़ा पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से कांग्रेस के अल्पेश ने नामांकन भरा।

रेशम मालवीया फिर दाैड़ में...
कांग्रेस में जिला प्रमुख के पद काे लेकर तस्वीर साफ हाेती दिख रही है। पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालवीया का दाेबारा जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन करना यही बताता है। क्याेंकि मालवीया पहले जिला प्रमुख थी, ऐसे में महज वाे सदस्य बनने के लिए नामांकन भरे इसके आसार कम दिख रहे हैं। इस पद के लिए 100 फीसदी दावेदार कहना जल्दबाजी भी हाेगी, क्याेंकि कांग्रेस से ही दूसरे बड़े नाम के ताैर पर वार्ड 27 से

राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया के पुत्र विकास बामनिया भी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जैसा कि राज्यमंत्री ने कांग्रेस की एकजुटता का भराेसा दिया है, उसके अनुसार रेशम मालवीया पर सहमति कांग्रेस

पार्टी की बन सकती है। तलवाड़ा और अरथूना में कांता की बेटी और बेटा दावेदार
कांग्रेस में टिकट वितरण काे लेकर सबसे कड़ी मशक्कत गढ़ी-अरथूना क्षेत्र में दिख रही है। विधानसभा चुनाव से ही जाहिर है कि गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक कांता से कांग्रेस का एक खेमा नाराज है। लेकिन वहां हाे रहे सभी चुनावाें में पूर्व विधायक का दखल है। वे इस बार पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवाराें के लड़ाने में जुटी हैं। मुख्य रूप से उनकी नजर तलवाड़ा और अरथूना में प्रधान पद काे लेकर है। जहां पार्टी जानकाराें के मुताबिक तलवाड़ा से ताे दाेबारा प्रज्ञा काे और अरथूना में पूर्व विधायक के बेटे शाश्वत काे माैका दे सकती है। भले ही एलान नहीं किया है, लेकिन करीब करीब नाम तय हाे चुका है।

भाजपा में प्रत्याशियाें काे लेकर नहीं खुले पत्ते: इधर, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियाें के नामाें काे लेकर गुरुवार काे भी संदेह बना रहा। जिलाध्यक्ष गाेविंदसिंह राव से बात कि ताे बताया कि वाे जयपुर में हैं, जहां प्रदेश नेतृत्व के पास पूरा पैनल है, वहां बैठक के बाद ही नामाें की घाेषणा की जा सकती है। जानकारी के अनुसार प्रत्याशियाें पर बुधवार देररात तक उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद कनकमल कटारा, जिलाध्यक्ष गाेविंदसिंह राव और उदयपुर प्रभारी ओम पालीवाल सहित कई पदाधिकारियाें ने पैनल में नामाें पर चर्चा की।

छोटी सरवन की तीनों सीटें आरक्षित इसलिए कटारा दूसरी जगह से लड़ेंगे: जिला परिषद का वार्ड 27 सबसे हाॅट वार्ड बन चुका है, क्याेंकि यहां से मंत्री पुत्र की कांग्रेस से दावेदारी है। एेसे में यहां से भाजपा से काैन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा इस पर संशय है। जहां एक नाम जिलाध्यक्ष के करीबी प्रेमशंकर कटारा का सामने आ रहा है। वहीं दूसरा नाम कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल हुए छाेटी सरवन प्रधान राजेश कटारा का नाम भी चर्चा में रहा। छाेटी सरवन में तीनाें सीटें महिला आरक्षित हैं, ऐसे में कटारा दूसरे वार्ड से दावेदारी करेंगे और वाे जिला प्रमुख के भाजपा से दावेदार भी दिख रहे हैं।

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