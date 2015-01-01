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पर्यटन विभाग:15 साल से अटक रहा बांसवाड़ा के कागदी पिकअप पर रिंगराेड वाॅक-वे का निर्माण

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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जिस तरह से पर्यटन विभाग ने मानगढ़ धाम पर बजट होने के बावजूद निर्माण कार्य का मामला पिछले पांच सालों से अटकाए रखा। ठीक वैसे ही बांसवाड़ा के कागदी पिकअप वियर परिक्षेत्र में रिंग रोड वॉक वे के निर्माण कार्य का मामला पर्यटन विभाग ने पिछले पंद्रह वर्षों से अटका कर रखा हुआ है। जबकि इस संबंध में माही परियोजना के अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगे जाने पर प्रस्ताव भी दे दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद

इस मामले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की ओर से इसको लेकर कोई रुचि नहीं लेने से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा शहर के समीप स्थित इस मनोहारी स्थान का समुचित विकास नहीं हो पाया है। मॉनीटरिंग का अभाव : कहने को तो मॉनीटरिंग संबंधी मीटिंग हर सोमवार को कलेक्ट्रेट में होती है। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती हो। गौरतलब है कि माही बांध बैकवाटर में काकनसेजा के दो टापुओं के विकास के लिए प्रथम चरण के तहत दस करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन उसका उपयोग अब तक नहीं हो पाया है।

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