पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टास्क फोर्स:कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा की ओर से कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण सचिव देवेंद्रसिंह भाटी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय और तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे मास्क पहनने, बार बार साबुन से हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, सेनेटाइजन का उपयोग करने की जानकारी दी जा रही है।

सचिव भाटी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिला और तालुका स्तर पर प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता, चिकित्सा, पुलिस, एनजीओ के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके द्वारा संपूर्ण जिले में कोविड-19 की स्थिति का समय समय पर मूल्यांकन कर संक्रमण की रोकथाम व संक्रमित रोगियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

साथ ही काउंसलर्स की टीम भी बनाएंगे। जिसका कार्य कोविड संक्रमितों की काउसंलिंग कर उन्हें मानसिक तनाव व अवसाद से मुक्त करना होगा। साथ ही प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर अस्पताल में भर्ती कराने और समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें