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सुविधा:छात्रावास में प्रवेश और मेस शुरू करने का लिया निर्णय

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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वागड़ शिक्षा समिति पाटीदार समाज बांसवाड़ा की बैठक रविवार को छात्रावास भवन में डायालाल पाटीदार जंतोड़ा की अध्यक्षता, पदमजी पाटीदार नवापादर के मुख्य आतिथ और नाथूलाल पाटीदार लोधा के विशिष्ट आतिथ्य में हुई। इसमें विधिवत रूप से छात्रावास में छात्रों को प्रवेश देने और मेस शुरू करने का निर्णय किया गया।

साथ ही रीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए गाइड लाइन तैयार की गई। बैठक में छात्रावास में कमरों के रखरखाव व मरम्मत पर चर्चा की गई। बैठक में जगदीश वागडिया, गलजी पाटीदार सेमलिया, मोगजी उदपुरा, जयरूप पाटीदार उपली मोरड़ी, पदमजी पाटीदार वजवाना, लालजी जंतोड़ा, धनपाल लोधा आदि उपस्थित थे। संचालन भंवरलाल पाटीदार आसोड़ा ने किया और भाणजी पाटीदार बांसवाड़ा ने आभार जताया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी डाॅ. नरेश कुमार पाटीदार ने दी।

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