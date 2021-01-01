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अभियान:घरों से इक्ट्‌ठा की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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नगर की सभी बस्तियों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ रविवार सुबह को हुआ। जिसमें रामभक्त टोलियों ने रामकाज में लगकर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक घर में जाकर निधि समर्पण का आग्रह किया और धन संग्रह किया।

संत रामप्रकाश महाराज के नेतृत्व में रामभक्तों की टोली ने मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत बाबा बस्ती ओर महावीर बस्ती में घर घर जाकर समर्पण राशि एकत्र की। संत रामप्रकाश ने सेवा बस्ती में घूम घूम कर अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण समर्पण करने का आग्रह किया।

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