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ज्ञापन:टीएसपी क्षेत्र का विस्तार करने पर जनसंख्या के अनुपात में मांगे पद

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • अभ्यर्थियाें ने कलेक्टर काे मुख्यमंत्री के नाम साैंपा ज्ञापन, प्रदर्शन भी किया

टीएसपी बेराेजगार संघर्ष समिति के बेनर तले द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और एलडीसी भर्ती, 2018 समेत अन्य भर्तियाें में जनसंख्या के अनुपात में पद बढ़ाने की मांग काे लेकर शुक्रवार काे अभ्यर्थियाें ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियाें ने कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा। जिसमें बताया कि टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर आंशिक क्षेत्र सम्मिलित था।

राष्ट्रपति द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विस्तार करते हुए राजसमंद, पाली, सिराेही, चित्ताैड़गढ़ अादि क्षेत्राें काे सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत 663 गांव और 3 नगरपालिका जाेड़ी गई है। एलडीसी, 2018 और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2018 और अन्य भर्तियां जाेकि अप्रैल, 2018 में जारी हुई थी। टीएसपी क्षेत्र का विस्तार 19 मई, 2018 काे किया गया है।

जिसमें जनसंख्या के अनुपात में विस्तारित टीएसपी की सीटें टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है। टीएसपी क्षेत्र के बेराेजगार युवक बीते एक साल से संघर्ष कर रहे है साथ ही साथ टीएसपी क्षेत्र के और राज्यमंत्रियाें और अधिकारियाें के समक्ष भी अपनी पीड़ा और चिंता जता चुके है। लेकिन अभी तक काेई पदाें में बढ़ाेतरी नहीं की गई है।

अभ्यर्थियाें ने सरकार से इस संबंध में शीघ्र ही पदाें में जनसंख्या के अनुपात में पदाें में वृद्धि कर कार्मिक विभाग द्वारा नाेटिफिकेशन जारी करवाकर राहत दिलाने का आग्रह किया है। परिवाद में यह चेतावनी दी है कि इस संबंध में सरकार ने शीघ्र ही काेई ध्यान नहीं दिया ताे अांदाेलन कर सड़काें पर उतरने काे मजबूर हाेना पड़ेगा। परिवाद में यश पंचाल, मुकेश पाटीदार, मुजम्मील अहमद, चंद्रशेखर रावल, प्रेमिला शर्मा सहित अन्य के दस्तखत है।

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