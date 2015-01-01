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खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिया:पालोदा में किराना दुकान में दो साल पुराना अवधि पार दस लीटर सरसों तेल नष्ट कराया

गनोड़ा3 घंटे पहले
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  • खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गनोड़ा से लिए मिठाई के सैंपल, व्यापारियों ने दुकानें बंद की

पालोदा, लोहारिया, गनोड़ा व भीमपुर क्षेत्रों में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम में शामिल फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर शशिकांत शर्मा, सीएमएचओ कार्यालय से हीरालाल ने पालोदा कस्बे के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्री की जांच की। पालोदा कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित चंद्रप्रभु किराना स्टोर पर टीम को अवधि पार अमरदीप ब्रांड का सरसों का तेल मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि किराना की दुकान पर 100 एमएल की 100 बोतलों में लगभग दस लीटर पुराना अवधि पार हो चुका सरसों का तेल था।

इस तेल की मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2018 थी तथा इसके उपयोग की अंतिम तारीख 9 माह की थी। सितंबर 2018 में ही यह सरसों का तेल अवधि पार हो चुका था। लेकिन फिर भी दुकानदार हेमंत कुमार जैन के द्वारा दुकान में इस तेल को बेचने के लिए रखा हुआ था। जिसे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर शशिकांत के द्वारा मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।

इसके अलावा पालोदा ही राज रतन मिष्ठान भंडार से भी मावा मिठाई के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। पालोदा कस्बे से सैंपल लेकर टीम जब लोहारिया पहुंची तो यहां पर अधिकांश दुकानें बंद मिली, इसके बाद टीम गनोड़ा पहुंची। गनोड़ा के जोधपुर मिष्ठान भंडार पर टीम ने खाद्य सामग्री की जांच की। यहां से भी बर्फी एवं एवं मावा मिठाई के नमूने लिए।

इसके अलावा गनोड़ा में जयदीप मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन के सैंपल लिए हैं। गनोड़ा कस्बे में जैसे ही दुकानदारों को खाद्य विभाग की टीम के आने के बारे में भनक लगी तब अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। फूड सेफ्टी ऑफिसर शशिकांत शर्मा ने बताया कि जो भी सैंपल लिए गए हैं इन्हें विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि इन दुकानों से अभी केवल नमूने लिए हैं, इन नमूनों के बारे में इनकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें उपयोग में ली गई सामग्री सही है या खराब है।

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