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धनतेरस:अंतर लक्ष्मी की प्राप्ति का दिन है धनतेरस : आचार्य

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर में विराजित आचार्य पुलक सागर महाराज ने कहा कि जहां अंतर जगत धन्य हो जाए, वही धनतेरस है, तब इसे धनतेरस नहीं धन्य कहना सार्थक होगा। हम जिस माटी पर रह रहे हैं वहां आध्यात्मिक संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना और जिस माटी पर संतों ने जन्म लिया है उस माटी के प्रति वफादार रहना हमारे कर्तव्य है।

भारतीय संस्कृति में नारी ने हमेशा अपने पति के लिए वरदान मांगा है, अपने लिए वरदान कभी नहीं मांगा। हमारे देश की संस्कृति मातृक संस्कृति है। कोई भी भूल छोटी या बड़ी नहीं होती है। भूल सब बराबर होती है। कोई भी क्षण छोटा नहीं होता क्षण तो क्षण होता है। जब छोटी सी मृत्यु आती है तो वह मृत्यु भी बहुत बड़ा क्षण हो जाती है। संदेह तो जरा सी बात में भी उत्पन्न हो जाता है और जब संदेह उत्पन्न हो जाता है तो अशांति

उत्पन्न हो जाती है। आदमी के मन में जब संदेह हो जाता है तो उसे अच्छी बात भी बुरी ही लगती है। पता नहीं आज तक हम अपनी जिंदगी के कितने दिन टालते चले गए हैं। लेकिन आज धनतेरस है, जो अंतर लक्ष्मी लाने वाली है, भीतर की संपदा है उसे जागृत करने का दिन है यह धनतेरस।

अपने भीतर की चेतना का जागरण करने का दिन है यह धनतेरस। भौतिक लक्ष्मी तो तुमने बहुत मिल जाएगी, लेकिन यदि सम्यक दर्शन की लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा यह धनतेरस सार्थक हो जाएगा। समर्पण आदमी को मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी दे देता है। एक श्रद्धा के वशीभूत यह सारा जीवन है। इस माटी पर से अपनी चेतना का निर्माण कर दो, इस पावन पर्व पर अपनी चेतना का जागरण करो। अपनी ऐसी अंतर ज्योति जलाओ की तुम वह ज्योति उस परमात्मा की ज्योति से जाकर के मिले और सारे पतंगे आ करके तुम्हारे ऊपर गिरे और वह पतंगे भी अनुभव करें कि आज यह परमात्मा का रूप लेने वाला है।

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