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बिजली व्यवस्था:डिस्कॉम के एमडी ने संघर्ष समिति को बातचीत के लिए दिया न्योता

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • संघर्ष समिति की बैठक होगी, जिसके बाद ही अजमेर जाने के लेकर चर्चा की जाएगी

शहर में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने के विरोध को लेकर संघर्ष समिति लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने संघर्ष समिति को पत्र लिखकर 28 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे निगम मुख्यालय अजमेर में वार्ता के लिए न्योता दिया है।

पत्र में एमडी भाटी ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से संघर्ष समिति से लम्बे समय से सीधी वार्ता नहीं हो सकी। साथ ही संघर्ष समिति के सदस्यों को कोविड-19 की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए समिति संख्या में पदाधिकारियों को आने को कहा है। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवतीलाल डिंडोर ने बताया कि व्हाट्सएप पर निर्णायक टेबल वार्ता के लिए निमंत्रण मिला है। जिसको लेकर संघर्ष समिति की बैठक होगी, जिसके बाद ही अजमेर जाने के लेकर चर्चा होगी।

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