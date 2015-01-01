पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्रिकेट संघ:आरसीए की एजीएम बैठक में जिला क्रिकेट संघ को नहीं बुलाया

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरसीए ने बैठक में धौलपुर, भरतपुर और बूंदी को भी नहीं बुलाया

शुक्रवार को आरसीए में हुई वैभव गहलोत की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक में बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ को नहीं बुलाया गया। जिला संघ को बैठक के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। इस बैठक में जिला संघों और आरसीए में आगे की नई प्लानिंग को लेकर चर्चा की गई। वहीं बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ को नहीं बुलाने को लेकर बताया जा रहा है कि जिले में चल रही गड़बड़ी को लेकर आरसीए ने अपनी दूरी बनाई है। लगातार जिला क्रिकेट संघ की शिकायत आरसीए को मिल रही है।

वहीं हाल ही में बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की ओर से चुपचाप कराए गए चुनाव को लेकर भी आरसीए नाराज है, जिसमें आरसीए की तरफ से भी चुनावों में कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजे गए थे। बताया जा रहा है की आरसीए अब बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई के मूड में हैं। इसके अलावा आरसीए ने इस एजीएम की बैठक में धौलपुर, भरतपुर और बूंदी को भी नहीं बुलाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें