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मैत्री मैच:कलेक्टर-एसपी के सामने जिला न्यायाधीश की टीम, प्रशासन-पुलिस की टीम जीती मैत्री क्रिकेट मैच

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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प्रशासन-पुलिस व न्यायिक अधिकारियों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच। - Dainik Bhaskar
प्रशासन-पुलिस व न्यायिक अधिकारियों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच।

रविवार का दिन प्रशासनिक, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए रोमांच का रहा। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम व न्यायिक अधिकारियों की टीम के बीच मैत्री क्रिकेट मैच हुआ। जिला न्यायाधीश रवि शर्मा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने भी अन्य अधिकारियों के साथ पीच पर बल्ले घुमाए। इस दौरान जिले के सभी न्यायिक अधिकारी मैदान पर मौजूद थे। यह मैत्री मैच न्यायिक अधिकारी एकादश एवं पुलिस प्रशासन एकादश की टीमों के बीच खेला गया।

न्यू लुक स्कूल के मैदान में खेल गया यह क्रिकेट मैच पुलिस प्रशासन एकादश ने 7 विकेट से जीता। न्यायिक अधिकारी एकादश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 15 ओवर में 6 विकेट पर 111 रन का स्कोर खड़ा किया जिसमें सर्वाधिक 36 रन विकास जैन अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा ने बनाए,अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ पूरन सिंह ने 14 रन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रवि शर्मा 7 रन बनाकर रन आउट हुए। एसपी कावेंद्र सिंह ने 2 विकेट लिए।

जवाब में पुलिस प्रशासन एकादश ने दसवें ओवर में 112 रन बनाकर मैच जीत लिया। पुलिस प्रशासन एकादश की ओर से डिप्टी गजेंद्र सिंह राव ने नाबाद रहते हुए सर्वाधिक 33 रन बनाए । लोकेंद्र सिंह ने ताबड़तोड़ नाबाद 28 रन की पारी खेली। कलेक्टर अंकित सिंह 14 रन बनाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़ी हरीश मेनारिया की गेंद पर बोल्ड हो गए। एसपी कावेंद्र सिंह सागर 3 रन बनाकर हरीश मैनारिया की गेंद पर आउट हुए।

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