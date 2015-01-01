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पंचद्रव्याें के मिश्रण:गाेबर-नीम के पाउडर से बनाए दीये, जलने पर राेशनी के साथ हवा काे भी शुद्ध करेंगे

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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दीपावली पर इस बार लेखराज फाउंडेशन ने अनूठी पहल की है। फाउंडेशन गाेबर और पंचद्रव्याें काे मिलाकर दीये बना रहा है। करीब 2500 दीये बन भी चुके है। फाउंडेशन का दावा है कि इन दीयाें काे मिट्टी, गाेबर, नीम के पत्ताें का पाउडर, गाेधूलि रज और पंचद्रव्याें के मिश्रण से खासताैर पर बनाया गया है। जिससे इन्हें जलाने पर राेशनी ताे हाेगी ही, वातावरण में माैजूद विषैली गैस काे नष्ट कर हवा का शुद्धीकरण हाेगा।

इन दीयाें काे फांउडेशन की ओर से रविवार काे मंदारेश्वर मार्ग स्थित गाेशाला में निशुल्क भेंट किए जाएंगे। जहां से श्रद्धालुओम काे यह निशुल्क मिल सकेंगे। फाउंडेशन के निदेशक शैलेंद्र सराफ ने बताया कि फाउंडेशन ने भारतीय संस्कृति को प्रचलित करने के साथ गोरक्षा और पर्यावरण शुद्धि के लिए गोबर से निर्मित दीए बनाकर वितरित कर रहा है। इन दीयाें को जलाने के बाद घर के गमलों में डाल देने से यह खाद के

रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। भारत सरकार द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में मिट्टी और गोबर से निर्मित दीयाें के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीयाें का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए श्रद्धालुओं से रविवार शाम 3 बजे मदारेश्वर मार्ग स्थित गोशाला में दीयाें का वितरण शुरू किया जाएगा। इसका आयोजन मधुदेवी सराफ की पुण्यतिथि पर किया जाएगा।

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