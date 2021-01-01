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विश्व कैंसर दिवस आज:लाॅकडाउन में दाेगुने कैंसर मरीज पहुंचे, पहली बार शुरू की निशुल्क कीमाेथैरेपी

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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  • मार्च में 67 मरीज थे, जून तक 337 हो गए, 7 मरीजाें ने इलाज के बाद कैंसर से जीती जंग, अभी 52 मरीज ले रहे थैरेपी

काेराेनाकाल में कैंसर राेगियाें काे दाेहरी मार झेलनी पड़ी। वह इसलिए कि एक ताे इनके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा ज्यादा था, वहीं लाॅकडाउन के चलते उन मरीजाें के लिए दवाओं का संकट खड़ा हाे गया था जाे जिनका जिले से बाहर इलाज चल रहा था।

लेकिन, एमजी अस्पताल प्रबंधन के तात्कालिक कीमोथैरेपी की सुविधा के फैसले ने कई कैंसर राेगियाें काे राहत दी। यही वजह है कि लाॅकडाउन के दाैरान एमजी अस्पताल में दाेगुने से भी ज्यादा कैंसर राेगी इलाज के लिए पहुंचे। मार्च में जहां 67 मरीज जांच और इलाज के लिए पहुंचे थे। वहीं लाॅकडाउन लगने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर मई में 303 और जून में 337 तक पहुंच गया।

खास बात यह है कि यहां 52 हजार कीमत तक के कीमाे डाेज भी मरीजाें काे निशुल्क दिए गए। कीमोथैरेपी के बाद 7 मरीज ऐसे भी थे जाे पूरी तरह कैंसर से जंग जीत ली। आज विश्व कैंसर दिवस है। दुनियाभर के लाेगाें काे कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी काे यह विशेष दिन मनाया जाता है।

ऐसे में हम पाठकाें काे यहीं बताने की काेशिश कर रहे है कि जिले के सबसे बड़े एमजी अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट में क्या सुविधाएं हैं। एमजी अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट की शुरुअात दिसंबर, 2017 में की गई। पहलीबार अस्पताल में फाेलाेअप कीमाेथैरेपी की शुरुआत की गई।

लेकिन पिछले साल काेराेना की वजह से लगे लाॅकडाउन लग गया। कई ऐसे कैंसर मरीजाें के लिए मुश्किल खड़ी हाे गई जाे गुजरात या अन्य जगहाें से इलाज करवा रहे थे। कुछ निजी अस्पतालों ने मरीजाें काे बाॅयाेप्सी करने से इनकार कर दिया। मरीजाें की परेशानी काे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने पहलीबार विशेषज्ञाें के मार्गदर्शन में पहलीबार में कीमाेथैरेपी की शुरुआत की।

इस यूनिट में अब तक 3160 मरीज इलाज के लिए आ चुके हैं। जिनमें से 1643 मरीजाें काे भर्ती कर इलाज किया गया। वहीं अब तक 1120 मरीजाें काे कीमाे डाेज लगाए जा चुके हैं। कैंसर केयर यूनिट से मिली जानकारी अनुसार 7 से 8 मरीजाें ने कीमा डाेज के बाद ठीक भी हाे चुके हैं।

20-20 हजार की दवाइयां निशुल्क दिलाई
कैंसर केयर यूनिट से मिली जानकारी अनुसार यहां मरीजाें की दवाई पूरी तरह निशुल्क है। कैंसर राेगियाें काे राहत देने अस्पताल पहले ही ओपीडी पर लगने वाला 10 रुपए का शुल्क खत्म कर चुका है। इसके अलावा निजी अस्पतालाें में लगाई जाने वाली महंगी कीमाेथैरेपी की सुविधा भी यहां निशुल्क है। मरीजाें के किस तरह लीग से हटकर मदद की जा रही है कि इसका पता इसी से चलता है कि लाॅकडाउन में ही शहर निवासी एक मरीज निजी अस्पताल से कीमाे करवा रहा था।

जिसके एक वक्त के इंजेक्शन का खर्च 52 हजार था। अस्पताल प्रबंधन ने विशेष परिस्थिति काे देखते हुए सरकार काे अवगत कराया। जिस पर प्रशासन से मरीज काे यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी थे जाे हर महीने 20-20 हजार की टेबलेट का काॅर्स बाजार से ले रहे थे, जिन्हें भी अस्पताल से निशुल्क उपलब्ध करवाई गई है।

यहां नाेडल अधिकारी डाॅ. पुष्पा चरपाेटा, नर्सिंगकर्मी संदीप गामाेट, राकेश निनामा और क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनर कमला चरपाेटा और मीना कुरिया काेस मरीजाें की सेवा में जुटे हुए हैं।

लाॅकडाउन की वजह से कई ऐसे मरीज थे जाे निजी अस्पताल में इलाज ले रहे थे। वहीं कुछ नए मरीज चाहकर बाहर नहीं जा पाए। यहां बाॅयाेप्सी की सुविधा नहीं है। इसलिए यह चुनाैतीपूर्ण काम था। समर्पित टीम की वजह से यह मुमकिन हुअा। सीमित संसाधनों के बावजूद राेगियाें की जान बचाने के लिए हमारी टीम लगातार समर्पित भाव से काम कर रही है। डाॅ. रवि उपाध्याय, पीएमओ, एमजी अस्पताल

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