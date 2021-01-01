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राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी:डॉ. मेघश्याम शर्मा होंगे मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी की और से प्रदेश के 13 जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को गति देने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जिसमें बांसवाड़ा जिला भी शामिल है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरेपी विभाग के आचार्य डॉ. मेघश्याम शर्मा काे बांसवाड़ा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके हमारे मेडिकल कॉलेज की डिज़ाइन, ड्रॉइंग में एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार सुझाव देने, मोनिटरिंग करने, एलओपी रिन्युअल के आवेदन , एनएमसी द्वारा होने वाले निरीक्षण की कार्यवाही सहित विभिन्न कार्यवाही इनके द्वारा की जाएगी। नियुक्ति आदेश आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने जारी किए है। गौरतलब है कि जिले में मंदारेश्वर के करीब मेडिकल कॉलेज बनेगा।

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