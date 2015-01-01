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टेलीविजन का क्रेज:90 के दशक में रामानंद सागर की रामायण के दौरान चरम पर था टेलीविजन का क्रेज, मंदिर की तरह टीवी को पूजते थे

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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टीवी सिर्फ़ टेलीविज़न नहीं है, शुरुआत दाैर में यह भगवान की तरह पूजा जाने वाली तस्वीर या मंदिर के समान थी। जहां पर रामायण के प्रसारण के समय पूरा मोहल्ला एकत्रित हाेकर एक साथ बैठता था। उस समय टीवी के साथ भावनात्मक जुड़ाव एेसा हाेता था कि परिवार का बड़ा व्यक्ति ही छू सकता था। अन्य सदस्य के लिए वाे एक कीमती संभालने की वस्तु थी।

21 नवंबर काे वर्ल्ड टेलीविजन डे पर बांसवाड़ा शहर में टेलीविजन के उस पुराने दाैर काे पुन: यादाें में ताजा करने का प्रयास किया गया। बांसवाड़ा शहर में 1982 में टेलीविजन आया। इसका श्रेय पारीख एंड कंपनी और सराफ इलेक्ट्रॉनिक को जाता है। पारीख एंड कंपनी के प्रोपराइटर हरिदास पारीख बताते हैं कि जिले मंे सबसे पहले 1982 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्रॉम्पटन और डायनाेरा कंपनी के आए।

उस समय टीवी के साथ घर की छत पर डिस्क लगानी पड़ती थी। सबसे पहले ठीकरिया के तत्कालीन सरपंच रामनारायण शुक्ला के घर में डिस्क समेत क्रॉम्पटन का टीवी लगाया। वहीं सराफ इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर साहिल सराफ ने बताया कि 1982 में ही उनके पिता अनिल सराफ और ताऊजी प्रदीप सराफ बांसवाड़ा में डायनाेरा टीवी लाए थे।

उस समय टीवी के साथ सिग्नल के लिए छत पर डिस्क लगानी पड़ती थी। 1988-1990 के दाैर में रामायण का प्रसारण शुरू हाेने के बाद क्रेज परवान चढ़ा। उस समय टीवी के सामने लोग रामायण देखने से पहले अगरबत्ती लगाकर फुलमाला तक पहनाई जाती थी। 1982 में जिन लोगों ने टीवी खरीदा था, वे अमीर की श्रेणी में माने जाते थे। सबसे पहले क्रॉम्पटन और डायनोरा की टीवी आई थी।

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