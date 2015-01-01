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कोविड-19:कोरोना से बुजुर्ग की मौत जिले में 2 नए पॉजिटिव

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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एमजी अस्पताल के कोरोना आईसीयू वार्ड में भर्ती बोरवट के एक बुजुर्ग की शनिवार शाम को मौत हो गई। 75 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव था। पीएमओ डॉ. अनिल भाटी आठ दिन पहले बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया था, यहां से एंजियोप्लास्टी के लिए उदयपुर रेफर किया था, जहां स्टेन लगाया गया, लेकिन बुजुर्ग को पथरी की शिकायत होने पर कोरोना की जांच कराई गई, जिसमें वह पॉजिटिव मिले। शनिवार सुबह बुजुर्ग के परिजन उन्हें एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां कोविड आईसीयू में भर्ती कराया।

शाम को उनकी मौत हो गई। इधर एमजी अस्पताल की लैब से शनिवार काे अाई रिपोर्ट में दो कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों मरीज बोरी के हैं। एक 17 साल का किशोर और दूसरा 42 साल का युवक है। लैब में 94 सैंपल की जांच की गई, इसमें 2 पॉजिटव और 86 निगेटिव मिले। वहीं 3 रिपीट सैंपल और 20 पेंडिंग की रिपोर्ट रविवार को आएगी। जिले में अब तक कुल 1934 मरीज हो चुके हैं।

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