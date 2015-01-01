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बिजली कटौती:शहर और ग्रामीण इलाकों में आज फिर बिजली कटौती

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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दीवापली पर रखरखाव कार्य के चलते रविवार को शहर और ग्रामीण इलाकों में रविवार काे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। हाउसिंग बोर्ड फीडर जो शास्त्रीनगर जीएसएस से संचालित है, वह लाइनें बंद रहेगी। एईएन सुनील पंड्या ने बताया कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अमरदीप नगर, शास्त्री नगर, अगरपुरा नारायण निवास, सेक्टर 8, 3, 1, पुलिस लाइन, डीएनडी कॉम्पलेक्स, कृष्ण विहार लाइन बंद रहेगी।

वहीं इंडस्ट्रीयल फीडर पीपलवा में सुबह 10 से 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गांगड़तलाई में 33/11 केवी जीएसएस मोना डूंगरी एवं सल्लोपाट से निकलने वाले सभी 11 केवी लाइन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जेईएन यश पाठक ने बताया कि 33 केवी फीडर बड़ोदिया पर आवश्यक रखरखाव के चलते रविवार सुबह बड़ोदिया, करजी जीएसएस से जुड़े छींच, बड़ोदिया, इटाउवा, करजी, मंगलिया दईड़ा, तेलिया दईड़ा, बारीगामा, पाटन आदि गांवों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

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