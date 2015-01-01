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आक्रोश:किसानों ने पिछले वर्ष की आपदा राशि अभी तक नहीं देने पर जताया आक्रोश

सागवाड़ा3 घंटे पहले
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किसान संघ की तहसील स्तरीय मासिक बैठक कला राठौड़ मंदिर परिसर सागवाड़ा में जिलाध्यक्ष मोगजी पाटीदार भासोर की अध्यक्षता में हुई। तहसील अध्यक्ष नाथजी भाई ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के प्रमुख मुद्दों के बारे में बताया। जिसमें आगामी वर्ष में तहसील क्षेत्र में 7 हजार 500 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

साथ ही सदस्यता अभियान के लिए प्रदेश संगठन से प्राप्त रसीद बुकों सदस्यों को बांटी। बैठक में पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा वर्ष 2019 की आपदा राशि किसानों को अभी तक नहीं देने पर रोष जताया। जिला कलेक्टर से मुआवजा राशि शीघ्र दिलाने के लिए मिलने का निर्णय लिया। इस पर हीरालाल, वेसात भाई, रोडजी भाई, भेमा कटारा मावेदा, शंकर, शिवराम पाटीदार, राजेश पाटीदार, लालजी कोकापुर, लक्ष्मण रेबारी, लालजी सहित किसान मौजूद थे।

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