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खेल:क्रिकेट प्रतियोगिता में बांसवाड़ा को हराकर गढ़ी की टीम ने खिताब जीता

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. एमएसबी ग्राउंड में पंचायती राज कार्मिकों के क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता रही गढ़ी। - Dainik Bhaskar
बांसवाड़ा. एमएसबी ग्राउंड में पंचायती राज कार्मिकों के क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता रही गढ़ी।
  • पंचायतीराज कार्मिकों की दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों की दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बांसवाड़ा पंचायत समिति को हराकर गढ़ी पंंचायत समिति ने खिताब जीत लिया। फाइनल मैच बांसवाड़ा और गढ़ी के बीच हुआ। बांसवाड़ा की टीम ने 12 ओवर में 96 रन बनाए।

जवाब में पंचायत समिति गढ़ी ने 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर फ़ाइनल विजेता रही। पहला सेमीफ़ाइनल गढ़ी और अरथूना पंचायत समिति के बीच खेला गया, जिसमें बल्लेबाज़ी करते हुए अरथूना ने 10 ओवर में 58 रन बनाए। जवाब में पंचायत समिति गढ़ी ने 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले टूर्नामेंट के दूसरे दिन रविवार को पहला मैच जिला परिषद और पंचायत समिति बांसवाड़ा के बीच खेला गया, इसमें बांसवाड़ा ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 10 ओवर में 110 रन बनाए।

जवाब में जिला परिषद ने कड़ा मुकाबला करते हुए 106 रन बनाए। दूसरा मैच गढ़ी और तलवाड़ा के बीच खेला गया। जिसमें पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पंचायत समिति गढ़ी ने दस ओवर में 121 रन बनाए। पंचायत समिति तलवाड़ा 88 रन ही बना सकी। तीसरा मुक़ाबला अरथूना और बागीदौरा के बीच हुआ, इसमें बागीदौरा की टीम ने 10 ओवर में 86 रन बनाए। पंचायत समिति अरथूना ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

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