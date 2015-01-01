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बिजली विभाग:शहर के कई इलाकों में आज 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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बिजली विभाग की ओर से किए जा रहे मरम्मत कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता सैय्याफ खान ने बताया कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तिरुपति नगर 11 केवी फीडर बंद रहने के कारण तिरुपति नगर, सन्मति नगर, तिरुपति रूद्राक्ष, हिमालय नगर आदि क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। ताकि जीएसएस ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों का आवश्यक रखरखाव कर सके।

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