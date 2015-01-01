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वैश्विक कल्याण:आनलाइन व्याख्यान में शिक्षाविदों ने भारतीय चिंतन में है वैश्विक कल्याण का सूत्र बताया

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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विविधता में एकात्मता भारत का जीवन दर्शन है, जो दुनिया को संघर्ष से समन्वय की ओर जाने की राह दिखाता है। यह कहना है ख्यातनाम लेखक और चिंतक हनुमान सिंह राठौड़ का। राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी शताब्दी समारोह व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। राठौड़ ने वैश्विक परिदृश्य में भारतीय एकात्म चिंतन विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि समग्र कल्याण केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर नहीं हो सकता, आज दुनिया भी भारत के इस विचार को मानने लगी है।

भारत का विचार है कि सृष्टि में सर्वत्र समन्वय है, संघर्ष नहीं। जड़ और चेतन दोनों में एक ही तत्व है लेकिन जब दिखती हुई विविधता में छिपे हुए एकता के सूत्र को भूलते हैं तो दुःख और झगड़े उत्पन्न होते हैं। विविधता में एकता का यही सूत्र मानव कल्याण का मार्ग है। संगठन अध्यक्ष डॉ दिग्विजय सिंह शेखावत ने आभार जताया।

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