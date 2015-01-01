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यात्रियों की सुविधा:रोडवेज की बसों पर फोन नंबर लिखना जरूरी

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज की बसों पर स्पष्ट रूप से फोन नंबर लिखने होंगे। विभाग ने सभी डिपो के मुख्य प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, प्रबंधक संचालन और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के नंबर अंकित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य प्रबंधक रवि मेहरा ने बताया कि सभी बसों में अब फोन नंबर साफ और स्पष्ट लिखे जाएंगे। सीएमडी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। कई बसों में नंबर दिखाई नहीं देते हैं। कई बसों में गलत नंबर लिखे हैं। ऐसे में अब सभी बसों में दोबारा से स्पष्ट रूप से नंबर लिखवाए जाएंगे। ताकि यात्री अपनी शिकायत उस नंबर पर कर सके।

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