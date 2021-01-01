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प्रवेश परीक्षा:जवाहर नवोदय बुड़वा स्कूल में कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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जवाहर नवोदय स्कूल बुड़वा में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उनके प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड के लिए जारी कर दिए हैं। प्राचार्या रुक्मिणी देवी ने बताया कि पहले यह परीक्षा 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब 24 फरवरी को परीक्षा केंद्र बुड़वा स्कूल में होगी।

अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.nvsadmissionclassnine.in से डाउनलोड कर सकते है। इसके लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर को यूजर नेम और जन्मतिथि को पासवर्ड के स्थान पर प्रयुक्त करना होगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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