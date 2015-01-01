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काेराेना:दिल पर असर डालता है काेराेना, बुजुर्गाें और बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • बांसवाड़ा के एक मात्र काॅर्डियाेलाॅजिस्ट डॉ. सतीश रामटेक ने कहा हार्ट पेशेंट घर पर ही रहें, काेराेना का खतरा माेल न लें

बांसवाड़ा में लंबे समय से स्पेशलिस्ट कार्डियोलोजिस्ट नहीं था। हार्ट के मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए उदयपुर, इंदौर, दाहोद जाना पड़ता था, लेकिन अब उदयपुर-जयपुर रोड पर स्थित धर्मकांटे के पास स्थित स्वास्थ्य मल्टीस्पेश्यलिटी एंड हार्ट इंस्टीयूट अस्पताल में कार्डियोलाॅजिस्ट डॉ. सतीश रामटेक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिससे मरीजों को राहत मिली है। काेराेना से दिल पर पढ़ने वाले असर काे लेकर भास्कर संवाददाता ने कार्डियोलाजिस्ट डॉ. सतीश रामटेक से बातचीत की।

डॉ. सतीश रामटेक ने भास्कर के साथ साझा किए हार्ट मरीज कैसे रखे अपना ध्यान

>भास्कर: कोरोना वायरस से हार्ट पर क्या असर पड़ता है? > डॉ. सतीश : कोरोना की वजह से हार्ट पर असर होता है। बच्चों में जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उस पर प्रभाव पड़ता है। वहीं बुजुर्ग लोगों में मांसपेशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मास पेशियों में ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इससे छाती में दर्द होता है, सांस फूलने की परेशानी बढ़ जाती है। >भास्कर: हार्ट के मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? >डॉ. सतीश: जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है अाैर जाे ऑपरेशन अाैर बाइपास सर्जरी से गुजर चुके है, जिनकी हार्ट पंपिंग कम है। उनमें कोरोना का ज्यादा खतरनाक असर डाल सकता है। ऐसे लोग हार्ट फैलियर में जा सकते है। एेसे लाेगाें काे बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। बाहर नहीं निकले, लोगों से ज्यादा मिले नहीं, घर पर ही रहें। >भास्कर: खान-पान में हार्ट मरीज को क्या ध्यान रखना चाहिए? >डॉ. सतीश: सुबह व्यायाम करना चाहिए। खाना भी कम करना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाना है। रोजाना अपनी दवाई लेना है, वेट पर कंट्रोल रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना है। शुगर कंट्रोल में रहे, प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाएं। >भास्कर: सर्दी ने दस्तक दे दी है, इस समय क्या सावधानी रखें? >डॉ. सतीश: सर्दी में थोड़ा जुखाम, इंफेक्शन बढ़ जाता है। इसके कारण हार्ट के मरीज पर गहरा असर रहता है। उनकी छाती में दर्द बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिससे ब्लड प्रेशर की दवाइयां बढ़ानी पड़ सकती है। सर्दी जुकाम की वजह से ही हार्ट की बीमारी बढ़ती है। >भास्कर: क्या हार्ट के मरीज की दवाई बंद हो सकती है? >डॉ. सतीश: हार्ट के मरीज के लिए दवाइयां तो चलती रहती है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। हार्ट के मरीज के लिए दो तरह की दवा होती है। एक तो वह जिस समय हार्ट अटैक हुआ है उस समय हार्ट अटैक को कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। दूसरी तरह की दवाइयां होती है उसमें आगे हार्ट अटैक नहीं हो इसके लिए दी जाती है। बचाव के लिए जो तीन-चार प्रकार की दवाइयां है, वह हमेशा जीवनभर खानी पड़ेगी। दवाई नियमित खाना बहुत जरूरी है।

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