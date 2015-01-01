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भास्कर प्रीमियर लीग क्रिकेट:लीयो-दैनिक भास्कर क्रिकेट प्रीमियर लीग, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन शेष

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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लीयो और दैनिक भास्कर के संयुक्त तत्वावधान में 24 दिसंबर से लीयो-दैनिक भास्कर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लीयो कॉलेज डांगपाड़ा के मैदान में खेले जाने वाले सभी मैच रात काे खेले जाएंगे। लीयो कॉलेज के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि इस साल का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा, जो 16 दिनों तक चलेगा। 8 जनवरी 2021 को इसका समापन होगा। ओपन टूर्नामेंट में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश से सहित अन्य राज्यों की पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाली 64 टीमें ही खेल पाएंगी। रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। टूर्नामेंट की अधिक जानकारी के लिए 9929161946, 9928327645, 8003734299 पर संपर्क कर सकते हैं।

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