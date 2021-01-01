पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सजा:फॉर्महाउस में घुसकर चौकीदार की हत्या करने के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

फॉर्महाउस में घुसकर चौकीदार की हत्या के तीन साल पुराने एक प्रकरण में सेशन कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। खांदु कॉलोनी निवासी रोहित कुमार ने 4 सितंबर,2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि ठिकरिया-उटियापाण मोड़ पर फॉर्महाउस लक्ष्मण लबाना नाम का चौकीदार रखा था जो प्रार्थी का भी रिश्तेदार था।

3 सितंबर की रात को कॉल आया कि बदमाशों ने हमला कर दिया है। जिस पर प्रार्थी फॉर्महाउस पहुंचा तो लक्ष्मण लहूलुहान हाल में पड़ा था। जिसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी 2-3 तीन दिन पहले ही वहां आई थी। जिसने बताया कि नकाबपोश चोर आए थे। जाग होने पर उन्होंने लक्ष्मण से मारपीट कर दी।

मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 जनों के खिलाफ चालान पेश किया। लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन और साक्षो के आधार पर रमेश मड़िया और दिलीप को आईपीसी की धारा 302 सपठित (34) के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser