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धर्म:लालीवाव मठ में महंत नारायणदास महाराज स्मृति समारोह में दिनभर अनुष्ठानों की धूम

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. लालीवाव मठ में भामाशाहों का सम्मान करते हुए। - Dainik Bhaskar
बांसवाड़ा. लालीवाव मठ में भामाशाहों का सम्मान करते हुए।
  • कोरोनाकाल में लालीवाव मठ में संचालित भंडारे में योगदान करने वाले भामाशाहों का किया सम्मान

जिले के प्राचीन लालीवाव मठ के ब्रह्मलीन महंत स्व. नारायणदास महाराज स्मृति समारोह के तहत धार्मिक अनुष्ठानों की खासी धूम रही। महाराज की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पीठाधीश्वर महंत हरिओम दास महाराज के सानिध्य में दो दिवसीय समारोह का समापन हुआ।

समारोह में पं.ज्वाला शर्मा के आचार्य समूह के तत्वावधान में महंत नारायणदास महाराज की छत्री पर गुरुपादुका पूजन सहित मठ परिसर में विभिन्न अनुष्ठान किए। इसमें सभी भक्तजनों ने हिस्सा लिया। पीठाधीश्वर के सानिध्य में सुबह 10 बजे पादुका महापूजन हुआ।

इसमें गुरु गीता के पाठ, गुरु स्तवन और गुरु पूजा के विभिन्न अनुष्ठान हुए। रविवार को सुबह 10 से 5 बजे लालीवाव मठ में श्री राधावल्लभ मंडल द्वारा हनुमान चरित्र पाठ किया गया। जिसमें हनुमान चरित्र का पाठ किया गया। इस दाैरान मध्य में भजन गायकों ने एक से एक भजनों की प्रस्तुतियां दीं।

प्रारंभ में रामा गाईए गणपति गजवंदन रामा से श्री गणेश किया गया। वहीं गायें ने काली कमली के ओढ़न वाले मुझे चरणों का दास बनाले, कृष्ण गोविंद हरे, भरोसा आपका गुरुदेव संभालो ना करो देरी आदि भजन गाए। जिसमें भक्तजन भक्तिमय वातावरण में झूम उठे। शाम 5 से 6.30 बजे प्रदोष मंडल की अटेर से मठ परिसर में महारुद्राभिषेक अनुष्ठान हुआ। इसमें भारी संख्या में पण्डितों ने महारुद्राभिषेक अनुष्ठान में हिस्सा लिया।

लालीवाव मठ कोरोना सेवा सम्मान समारोह

रविवार शाम 7.30 बजे कोविड-19 से उत्पन्न कठिन हालातों भरे दौर में जन-जन की सेवा और सहयोग के लिए लालीवाव मठ में संचालित कोरोना भंडारे में योगदान करने वाले भामाशाहों को लालीवाव भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर महाराजश्री ने कहा जो विनम्र रहते हैं वे भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। जिन पर अभिमान की छाया पड़ जाती है, उनका नाश निश्चित हो जाता है। बल, धन और ऐश्वर्य पर किया गया घमंड ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है।

जब तक भगवान की कृपा रहती है, व्यक्ति के कार्य फलीभूत होते हैं। भगवान की इस कृपा को पाने के लिए दया और विनम्रता को जीवन में उतारना ही होगा। उन्होंने सुख-दु:ख में समभाव रखने की शिक्षा देते हुए कहा कि समय सुख का हो या दु:ख का हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी के साथ रात्रि 8 बजे भगवान पद्मनाभ की महाआरती उतारी गई एवं महाआरती के बाद रामनाम गर्जना के साथ सभी भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की एवं दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ।

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