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नौगामा में कार्यक्रम:भारत को सोने की चिड़िया बतलाना उस समय भारत की समृद्धता को दर्शाता है : मुरलीधर

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय, बागीदौरा में पूर्व छात्र-छात्राओं का सम्मेलन

विद्या निकेतन संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय, बागीदौरा में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के अध्यक्ष अंबालाल पंचाल की अध्यक्षता और डॉ. मयंक शर्मा (चिकित्सा अधिकारी) एवं पूर्व छात्र विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय बागीदौरा के पूर्व छात्र के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

विशिष्ट अतिथि सुमित दोसी (दिल्ली एम्स नर्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट), तथा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुरलीधर (सह प्रांत प्रचारक चित्तौड़ प्रांत) रहे। अतिथियों ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का परिचय एवं स्वागत स्थानीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेशचंद्र पाटीदार ने किया।

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर जी ने कहा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। उन्होंने भारत भूमि को धर्म भूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि और मोक्ष भूमि की संज्ञा देते हुए कहा कि बाहरी आक्रांताओं द्वारा भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया दूध घी की नदियों वाला देश बतलाया गया था जो उस समय के भारत की समृद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व छात्रों/ छात्राओं एवं प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 7 बातों का ध्यान रखना होगा जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामाजिक संस्कार, स्वावलंबन की भावना, सामाजिक समरसता, अच्छी शिक्षा, प्रत्येक की सुरक्षा व सामाजिक सेवा राष्ट्रभक्ति जैसे भाव को जीवन में अपनाने की बात कही।

कार्यक्रम की प्रस्तावना विद्या भारती संस्थान, बांसवाड़ा के जिला सचिव ललित दवे ने रखी। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र सुधीर पाटीदार एवं सिद्धार्थ जोशी ने अपने अनुभव कथन द्वारा विद्यालय से प्राप्त शिक्षा एवं संस्कारों की अपनी यादें ताजा की। अध्यक्षीय आशीर्वचन के अंतर्गत अंबालाल पंचाल ने वर्तमान समय में शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम का आभार समिति सदस्य व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीरज दोसी द्वारा व्यक्त किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय में निर्मित आदर्श शिशु वाटिका एवं भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा निर्मित अटल टिंकरिंग लैब का अवलोकन भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय समिति के अध्यक्ष हिरजी भाई पटेल, किशन मुरारी, केशव पाटीदार, अश्विन पंचाल की भी गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय बागीदौरा के पूर्व छात्र भुवनेश सिंह राव ने किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी भरत रख ने दी।

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