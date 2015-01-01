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दानपुर से खबर:7 माह पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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7 माह पहले दानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हो गए युवक को दानपुर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। दानपुर थानाधिकारी भगवतीलाल पालीवाल ने बताया कि दानपुर थाना क्षेत्र में करीब 7 माह पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद युवक बाहर मजदूरी के लिए जाने के बहाने फरार था। मुखबिर से मिली जानकारी पर उसे घर से गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ जारी है। युवक के खिलाफ दानपुर थाने में 7 माह पहले मामला दर्ज करवाया था। नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन नाबालिग मां ने बच्ची को अपने पास नहीं रखने की अपील की, इसके बाद कागजी कार्यवाही कर उस बच्ची को शिशु गृह में सौंप दी थी।

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