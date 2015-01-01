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बैठक:विवेकानंद मॉडल स्कूल में महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक

सागवाड़ा3 घंटे पहले
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  • स्कूल के प्रोजेक्ट रूम अटल, टिनकेरिंग लैब, स्मार्ट क्लास की सराहना की

विवेकानंद मॉडल स्कूल में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। इसमें चिखली, चितरी नवीन, साबला, टाउन डूंगरपुर, झोंथरी और फलोज स्कूलों के संस्थाप्रधानों ने हिस्सा लिया। बैठक में साबला प्रधानाचार्य हरीश चंद्र ठाकुर ने बदलती स्थितियों में शिक्षा और स्कूलों में नवाचारों को अपनाना जरूरी बताया। प्रशांत शर्मा चितरी ने विवेकानंद मॉडल स्कूलों को आदर्श बताया। टाउन डूंगरपुर स्कूल की प्रधानाचार्या रेणुका शर्मा ने स्कूल के प्रोजेक्ट रूम अटल, टिनकेरिंग लैब, स्मार्ट क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक कक्ष आदि की सराहना की। चिखली के प्रधानाचार्य रणजीत मीना ने भी संबोधित किया।

प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र गामोट ने स्वागत किया। आभार विनोद पंड्या ने जताया। इस अवसर पर स्थानीय मॉडल स्कूल के एटीएल इंचार्ज मयूर कुमार भट्ट, स्पोर्ट्स इंचार्ज वीरमल डेन्डोर, मैथ्स लैब इंचार्ज हितेश पाटीदार, एमडीएम इन्चार्ज कमलेश पाटीदार मौजूद थे।

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