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धमकी:नाबालिग का अपहरण कर की ज्यादती, बताने पर जान से मारने की धमकी

आंबापुरा4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। आंबापुरा थानाधिकारी किरेंद्रसिंह ने बताया कि एक पीड़ित ने बेटी के साथ ज्यादती का मामला दर्ज कराया है। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी रिश्तेदार के साथ आंबापुरा में कपड़े लेने गई थी। जहां से वापस नहीं आने पर दूसरे दिन अपनी मौसी के घर मिली। पूछने पर बताया कि उसकी काकी ने फोन कर किसी को बुलाया, दो युवक बाइक लेकर आए और उसे घाटोल क्षेत्र के एक कच्चे मकान में ले गए। जहां रूपारेल निवासी सूरज पुत्र भैरिया गणावा ने उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद दूसरे युवक रूपारेल निवासी गलिया पुत्र परबू उसे वापस अन्नपुरा छोड़ गया और धमकी दी कि किसी को बताया तो मार देंगे।

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