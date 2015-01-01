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लेफ्टीनेंट रैंक:न्यू लुक गर्ल्स काॅलेज की आकांक्षा बनी लेफ्टीनेट

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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न्यू लुक गर्ल्स काॅलेज लोधा की व्याख्याता आकांक्षा मीणा को एनसीसी ओटीए ग्वालियर की ओर से लेफ्टीनेंट की रैंक प्रदान की गई है। काॅलेज की ओर से उन्हें इस प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर भेजा गया था। उन्होंने यह प्रशिक्षण में 5 राज यूनिट गर्ल्स बटालियन, उदयपुर के अंतर्गत प्राप्त किया। 3 माह के प्रशिक्षण में आकांक्षा ने एनसीसी संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्हें यह रैक प्राप्त हुई है। आकांक्षा की इस उपलब्धि पर न्यू लुक संस्थान के सचिव प्रदीप कोठारी, डिप्टी डायरेक्टर दीप कोठारी, एकेडमिक डायरेक्टर लता कोठारी ने हर्ष जताया है।

प्राचार्य डाॅ सुशील सोमपुरा ने बताया कि काॅलेज में गर्ल्स के लिए विशेष एनसीसी विंग संचालित है। इस प्रशिक्षण का फायदा काॅलेज की एनसीसी कैडेटस को मिलेगा और उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा। इधर, न्यू लुक स्कूल लोधा की प्राचार्य शिखा कोठारी, एनसीसी थर्ड ऑफिसर ललित कुमार पाल, थर्ड ऑफिसर तृप्ति सोमपुरा ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष जताया।

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