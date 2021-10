Hindi News

Non TSP Teachers Want To Go To Home District, Order Was Issued In The Year 2014, Assurance Of CM And Education Minister, Only TSP Seats Will Be Vacant If Outsiders Go

सरकार की अनदेखी से TSP की10 हजार नौकरी पर संकट: गृह जिले में जाना चाहते हैं 25 सौ NON TSP टीचर्स, वर्ष 2014 में निकला था आदेश, CM व शिक्षा मंत्री का आश्वासन, बाहर जाएंगे तभी खाली होंगी TSP की सीटें

बांसवाड़ा 2 घंटे पहले



धरियावद में 8 अक्टूबर को हुई चुनावी सभा में TSP और NON TSP शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से सरकार की आंख खोलने की कोशिश की।

TSP (ट्राइबल सब प्लान) की घोषणा के साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले सरकारी दावे यहां धरातल पर लागू नहीं हैं। इसकी वजह वर्ष 2014 का वह आदेश है, जिसके तहत TSP इलाकों में सेवाएं दे रहे नोन TSP क्षेत्र से जुड़े करीब 10 हजार कर्मचारी हैं, जिन्हें यहां से स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकार के आदेश की अब तक पालना नहीं हो सकी है। प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावद उप चुनाव के दौरान भी शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा और CM अशोक गहलोत खुद इस आदेश को पूरा करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी पालना नहीं हुई है। गौरलतब है कि रोजगार से जुड़े सबसे बड़े शिक्षा विभाग में वर्तमान में भी नोन TSP से जुड़े हुए करीब 25 सौ तृतीय और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अलावा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ इलाकों में सेवारत हैं। कायदे से यह पद खाली होते हैं तो स्थानीय TSP के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।

भर्ती तो दूर समायोजन भी नहीं

TSP कैडर की घोषणा के बाद से यहां TSP इलाकों में शामिल इलाकों में वर्ष 2014 में NON TSP शिक्षकों से विकल्प पत्र मांगा था। तब करीब 25 सौ शिक्षकों ने यह सहमति दी थी। कायदे से शिक्षा विभाग को विकल्प को मानते हुए इन पदों को रिक्त मानना था और नई भर्ती करनी थी। लेकिन, वर्ष 2014, 2016, 2018 और 2021 में REET के बावजूद इन 25 सौ विकल्प वाले पदों पर नई भर्ती नहीं हुई है। बीते 7 साल में NON TSP वाले शिक्षकों को बाहर के जिलो में समायोजित भी नहीं किया गया।

ऐसे थे आदेश

जनजाति क्षेत्र के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली व सिरोही आंशिक इलाकों में रहने वाले TSP बेरोजगारों एवं NON TSP शिक्षकों के साथ दोहरा अन्याय हो रहा है। वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने TSP के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2014 लागू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना था।

विभाग का RTI में ऐसा जवाब

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा (निदेशक) कार्यालय ने जवाब दिया कि 1837 शिक्षकों की ओर से NON TSP का विकल्प पेश किया है। लेकिन, आज तक एक भी NON TSP शिक्षक को अन्यत्र समायोजित नहीं किया गया है। न ही NON TSP शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। मार्च 2021 में बीकानेर निदेशालय ने समायोजन से जुड़े आदेश जारी किए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से NON TSP की सूची निदेशालय को भिजवाई गई है। लेकिन, अब तक निदेशालय की ओर से आगे के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैंं।

कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी

विभागों के लिए नियमों को बनाना एवं उनको लागू कराना कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी है। साथ ही रिक्त पदों की गणना और भर्तियों की सूचना जारी कराना संबंधी कार्य भी कार्मिक विभाग का है, लेकिन 2014 के बाद आज तक जनजाति क्षेत्र के नियमों पर कार्मिक विभाग ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसका नुकसान स्थानीय बेरोजगारों को झेलना पड़ रहा है। खामी का ही नतीजा है कि शिक्षा विभाग में ऐसे हालात है कि 2018 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पद कम पड़ने पर शिक्षकों को माध्यमिक विभाग में पोस्टिंग दी गई।

ऐसे हुए 25 सौ शिक्षक

वर्ष 2014 में TSP के आदेश जारी होते ही शिक्षा विभाग ने विकल्प पत्र ले लिए। तब NON TSP से TSP में आने वाले करीब 7 सौ शिक्षकों को TSP में पोस्टिंग दे दी। वहीं इसके बाद विकल्प पत्र देने वाले लगभग 1837 शिक्षकों को आज तक कहीं ओर समायोजित किया गया। वहीं 2018 एवं 2021 में भी शिक्षकों से विकल्प पत्र लेने का ड्रामा तो हुआ, लेकिन आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिए गए।

उपचुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा

जनजाति क्षेत्र की धरियावद एवं वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। जनजाति क्षेत्र के प्रशिक्षित STC और Bed डिग्रीधारी चाहते हैं कि उन्हें TSP का फायदा मिले। बेरोजगारों का कहना है कि समस्या वश ही उन्हें डूंगरपुर में कांकरी डूंगरी में हाई-वे जाम करना पड़ा था। अब भी सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन कर बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।



"नेताओं को सिर्फ चुनाव के वक्त ही बेरोजगार दिखाई देते है। ऐसे में हमारी मांग है कि NON TSP से जुड़े शिक्षकों को उपचुनाव से पूर्व ही TSP से बाहर किया जाए। वहीं रिक्त होने वाले पदों को REET से जोड़ा जाए।"

मनोहर मीणा,

टीएसपी बेरोजगार संघ

"स्थानीय बेरोजगार लंबे समय से NON TSP शिक्षकों को TSP से बाहर भेजने की मांग कर रहे हैं। निदेशालय से आदेश जारी होने के बाद फ़ाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से इस मामले के लिए अपील करनी चाहिए"

सुखदेव चौधरी,

NON TSP शिक्षक संघर्ष समिति