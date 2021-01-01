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हवा ने रुख बदला शीतलहर का असर खत्म:उत्तर से पश्चिम हुई हवा 10 किमी प्रति घंटे की दर से चली, बादल छाए रहे

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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फरवरी में तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के ऊपर परिसंचरण तंत्र बन रहा है। जिसके प्रभाव से बुधवार सुबह मौसम में बदलाव नजर आया जिसके चलते आसमान पर बादल छाए रहे। वहीं इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है। वहीं वातावरण में आद्रता 15 प्रतिशत है और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस दाैरान हवा की दिशा पश्चिम की ओर रही।

मौसम विभाग के अनुसार परिसंचरण तंत्र सक्रिय हाेने से कहीं हल्की ताे कहीं मध्यम बारिश हाेने की संभावना बनी हुई है। हल्की बारिश होने से एक बार फिर सर्दी अपना असर दिखा सकती है लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने तक तापमान में बढ़ोतरी होगी।

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