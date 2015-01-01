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ऑनलाइन:नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी

बड़ाेदिया4 घंटे पहले
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जवाहर नवोदय विद्यालय बुड़वा में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया 22 अक्टूबर से जारी है। जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन आवेदन के लिए वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनका जन्म 01 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच हुआ हो। जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यवाहक

प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का निर्धारित आवेदन प्रपत्र स्वयं अभिभावक द्वारा अथवा संबंधित प्राध्यापक स्‍कूल से सही विवरण भरवाते हुए किसी भी माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराएं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी के विषय में हेल्प डेस्क के इन मोबाइल नंबर 8107441545 एवं 9214823046 पर संपर्क कर सकते हैं।

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