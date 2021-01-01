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प्रशिक्षण:गोविंद गुरु कॉलेज में आज से ऑनलाइन प्रशिक्षण

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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  • कॉलेज में ज्ञान गंगा का शुभारम्भ आज होगा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशन में राज्य के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत सह और सहायक आचार्यों के विषय ज्ञान संवर्धन के लिए ज्ञान गंगा नाम से नवाचार शुरू किया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत इस चरण में हिंदी विषय के ऑनलाइन प्रशिक्षण का दायित्व गोविन्द गुरु कॉलेज के हिंदी विभाग को सौंपा गया है।

गोविन्द गुरु कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि 1 से 6 फरवरी तक रोजाना तक रोजाना ढाई घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण हिंदी विभाग के संयोजन में दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के करीब साठ असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफ़ेसर सहभागिता कर रहे हैं।

कार्यक्रम सोमवार सुबह 10.30 बजे से शुरू होगा। आयोजन सचिव एवं हिंदी विभाग प्रभारी डॉ मनोज पंड्या ने बताया कि समकालीन हिंदी जगत की ख्यात स्त्री विमर्शकार, अनेक राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित और कथाकार मैत्रेयी पुष्पा उद्घाटन सत्र की मुख्य वक्ता होंगी।

पुष्पा स्त्री चिंतन, अनुभूति से अभिव्यक्ति पर अपने अनुभव व विचार साझा करेंगी। सोमवार को द्वितीय सत्र में राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर मलय पानेरी भूमंडलीकरण और समकालीन कथा साहित्य पर वक्तव्य देंगे। कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को उदघाटन सत्र में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के प्रतिनिधि रूप में डॉ. ललिता यादव और आयुक्तालय में नवाचार एवं कौशल विकास के राज्य प्रभारी और ज्ञान गंगा के राज्य प्रभारी डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

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