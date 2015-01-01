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वेबिनार:संगत, आदत और गुरु ही बदल सकते हैं जीवन की दिशा : मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • जीजीटीयू के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत, 6 दिवसीय सेशन में बातचीत का अभ्यास, बाॅडी लेंग्वेज और छोटी-बड़ी स्पीच देने के तरीक बताएंगे

बदलाव की संभावनाएं हर व्यक्ति में हर समय मौजूद होती हैं। सही संगत, आदत और गुरु किसी भी भटके हुए की जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं, यदि वह व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए मार्ग को बिना संदेह किए अपना ले। यह बात तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने गोविंद गुरु विश्वविद्यालय एवं बीएसआर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एवं कम्युनिकेशन स्किल कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर कही। डॉ. गर्ग ने यह बात मुख्य वक्ता राठौड़ के ही एक वीडियो का उल्लेख करते हुए कही।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा की गई सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन से जीवन प्रकाशित होने लगता है। जीवन में अच्छे मार्गदर्शक के आगमन से चलायमान बाधाओं की निवृत्ति होने लगती है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से स्वयं को प्रदर्शित की कलाएं स्वत: विकसित होने लगेंगी। इस तरह के कोर्स की उपादेयता बताते हुए गर्ग ने कहा कि जीवन में जब व्यक्ति स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तब

विकास की गति अवरूद्ध होने लगती है। अत: किताबों से बाहर के व्यावहारिक ज्ञान के लिए की जा रही मुख्य प्रशिक्षक राठौड़ एवं विश्वविद्यालय की पहल प्रशंसनीय है। अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह राठौड़ का भी निशुल्क चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप राजस्थान के हैं इसीलिए आपकी मिट्टी के प्रति ये सेवा सराहनीय है।

गारंटी- स्वयं में आत्मविश्वास अनुभव करेंगे
मुख्य वक्ता भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने दर्शकों को कार्यक्रम का परिचय देते हुए बताया कि प्रो. त्रिवेदी के प्रोत्साहन से मैंने इस कोर्स को शुरू करने की योजना बनाई। इस 6 दिवसीय सेशन में बातचीत का अभ्यास, बाॅडी लेंग्वेज, कहानी कैसे बताई जाए, छोटी एवं बड़ी स्पीच देने के तरीके, विभिन्न श्रोताओं को कैसे हैंडल करना, चर्चा के विषय पर फर्राटे से कैसे बोलना, बोलने के दौरान विचारों काे कैसे लाएं, स्पीच के दौरान डर को दूर करने के तरीकों को सिखाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे छः दिन इस प्रोग्राम को अमल में लाने वाले अपने भीतर एक अलग आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राठौड़ द्वारा अपने यू-ट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:30 पर 1 नवम्बर से एक महीना तक निशुल्क द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कोर्स भी निशुल्क चलाया जा रहा है। बीएसआर ने इस अवसर पर अपनी घोषणा में कहा कि रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रतिभागियों को मेरी ई-बुक “मास्टर योर थॉट,मास्टर योर लाइफ” की कॉपी एवं एक अन्य ऑनलाइन कोर्स निशुल्क दिया जाएगा।

छह दिवसीय पब्लिक स्पीकिंग कार्यक्रम
जीजीटीयू द्वारा छह दिवसीय निशुल्क पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कुलपति प्रो. आईवी. त्रिवेदी एवं शिक्षामंत्री के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ।वक्ता भूपेन्द्र सिंह राठौड़ देश के सभी लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के रहस्यों से अवगत कराएंगे। कुलपति ने सभी का स्वागत करते हुए प्रशिक्षक राठौड़ को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके द्वारा आयोजित इस तरह की प्रेरणास्पद कार्यशालाओं से असंख्य लोग लाभान्वित होते है। आपका यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कम्यूनिकेशन स्किल द्वारा मन की घबराहट, डर, शर्म को दूर कर स्वयं के प्रति आत्मविश्वास जगाया जा सकता है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे ऑनलाइन आयोजन करके यहां के निवासियों को लाभ देने का प्रयास करेगा।

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