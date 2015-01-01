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अफीम:12 हजार किसानों का अफीम बंदोबस्त पूरा

चित्तौड़गढ़4 घंटे पहले
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अफीम खेती के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग का पट्टा वितरण कार्य अंतिम चरण में है। जिला मुख्यालय पर वर्ष 2020-21 के लिए नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्यालय में अफीम की खेती के लिए अफीम किसानों को पट्टों का वितरण किया जा रहा है।जिसमें विभाग द्वारा जिले को अलग-अलग तीन खंडो में विभाजित किया हुआ है जिसमें शुक्रवार तक तीनों खंडों को मिलाकर अभी तक कुल 577 गांव के 12 हजार से अधिक अफीम किसानो को पट्टों का वितरण किया जा चुका है जिनमें प्रथम खंड में कुल 249 गांव के 4320 किसानों, द्वितीय खंड में 151 गांव के 3696 किसानों, और तृतीय खंड के 177 गांव के 3991 अफीम किसानों को अभी

तक पट्टों का वितरण किया जा चुका है। 27 अक्टूबर से जारी पट्टा वितरण अब समाप्ति की अोर है। जिले में कुल 15 हजार से अधिक अफीम किसानों को पट्टे मिल रहे हैं। पट्टा वितरण कार्यक्रम में तीनों ही खंड में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना की जा रही है और सभी किसानों को मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग कि भी पालना कराई जा रही है

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