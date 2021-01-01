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जांच रिपोर्ट का खुलासा:वित्तीय गड़बड़ी छिपाने प्रिंसिपल और बाबू ने की जांच वार्डन को पदोन्नति राेकने की धमकी देकर की वसूली

बांसवाड़ा2 घंटे पहलेलेखक: चिराग द्विवेदी
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  • मूक बधिर स्कूल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला, रिपोर्ट में कार्रवाई की अनुशंसा
  • आवासीय छात्रावास में हर माह 40 हजार से ज्यादा उठाने का मामला

जिले के एक मात्र मूक बधिर स्कूल लाेधा में वित्तीय अनियमितता काे लेकर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीईओ माध्यमिक काे पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के पोषाहार खरीदी में आई गड़बड़ियाें के लिए दोषी स्कूल प्रिंसिपल कुलदीप शुक्ला और लिपिक उपेंद्र भट्ट हैं।

इसके लिए जांच कमेटी ने अनियमितता काे लेकर प्रिंसिपल और लिपिक से वसूली करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। मूक बधिर स्कूल में संचालित आवासीय छात्रावास में हर माह 40 हजार से ज्यादा राशि उठाने के प्रकरण का खुलासा भास्कर ने डेढ़ साल पहले यानि 30 सितंबर 2019 काे किया था।

इस खुलासे के बाद प्रिंसिपल ने अपने बचाव के लिए अपने ही स्तर पर स्टॉक और भुगतान की जांच कर वार्डन से 1 लाख 15 हजार 215 रुपए की वसूली के आदेश जारी कर दिए और बिना उच्चाधिकारियों काे बताए यह राशि राजकोष में जमा भी कर दी।

यही नहीं वसूली के लिए वार्डन ममता सोलंकी काे एसीपी राेकने धमकी तक दी गई। जैसा कि जांच अधिकारी सीबीईओ लक्ष्मण लाल डामाेर ने जांच रिपोर्ट और भास्कर से बातचीत में बताया। जांच टीम में सीबीईओ के अलावा राउमावि गणाऊ की प्रधानाचार्या हर्षा ताबियार भी शामिल थी।

4 पन्नों की जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष यह निकाला गया है कि वरिष्ठ सहायक उपेंद्र भट्ट का कार्य व्यवहार मर्यादित नहीं है। प्रधानाचार्य द्वारा जारी मेस समिति के आदेश में स्पष्टता का अभाव है। आहरण वितरण अधिकारी हाेने के बाद भी खरीदी प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया, समय पर स्टॉक प्रमाणीकरण में कमियां रही।

पूरी तरह से उनकी उदासीनता और मॉनिटरिंग की कमी देखने काे मिली है। प्रधानाचार्य और लिपिक ने अपनी कमी छिपाने के लिए अधिकारी भुगतान की राशि आनन फानन में आंतरिक दल गठित कर वार्डन ममता सोलंकी काे अकेले ही जिम्मेदार ठहराकर दबाव में वसूली कर ली। जबकि पूरे प्रकरण में मेस समिति का प्रभावी उपयोग नहीं किया गया। मात्र औपचारिक गठन कर सभी भुगतान स्वयं प्रिंसीपल व लिपिक की जानकारी में किए गए।

स्कूल में अनियमितता में डीईओ की भी उदासिनता: मूक बधिर स्कूल के प्रकरण में डीईओ माध्यमिक द्वारा भी उदासीनता बरतना सामने आया है। भास्कर में डेढ़ साल पहले खुलासे के बाद विभाग द्वारा काेई जांच दल गठित नहीं किया गयाा।

प्रिंसीपल द्वारा जांच के बाद वार्डन से वसूली करने पर वार्डन ने 21 जून 2020 काे प्रिंसीपल और लिपिक के खिलाफ शिकायत डीईओ काे दी तब जाकर डीईओ ने 13 अगस्त 2020 काे जांच टीम का गठन किया।

यहीं नहीं, डीईओ की अनदेखी इससे भी पता लगती है कि जांच टीम ने 26 नवंबर 2020 काे अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन दाे माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट पर काेई एक्शन नहीं लिया गया है।

खुद ने गड़बड़ी की, फिर जांच कर रोजकोष में जमा कराई राशि
प्रधानाचार्य के अनुसार वार्डन की अनियमितता की सूचना उच्चाधिकारियों काे दी थी, लेकिन ऐसा काेई तथ्य पेश नहीं किया। 1 लाख 15 हजार 215 रुपए ई-ग्रास में जमा कराने का औचित्य पूछे जाने पर प्रधानाचार्य ने बताया कि अधिक उठाई गई राशि जमा कराने की काेई व्यवस्था नहीं हाेने के कारण वार्डन के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार राशि ई ग्रास से राजकीय काेष में जमा कराई।

इस प्रकरण में प्रिंसिपल ने अपने स्तर पर ऑडिट रिकवरी निकाली है, जबकि मेस समिति में प्रधानाचार्य स्वयं अध्यक्ष हैं। ऐसे में रिकवरी रिपोर्ट तर्क संगत नहीं है। उन्हें उच्च कार्यालय में इससे अवगत कराकर लेखा संबंधित अधिकारी के सहयोग से ऑडिट हाेनी थी। उच्च अधिकारी से अनुमोदन के अनुसार ही दाेषियाें से वसूली हाेती सकती है। प्रिंसीपल की जांच में वार्डन काे ही टार्गेट किया गया है।

रिकवरी कर कार्रवाई करेंगे: डीईओ माध्यमिक
टीम ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट का एनालिसिस कार्यालय में टीम द्वारा कर जाे भी नियमानुसार रिकवरी और कार्रवाई हाेती है वाे की जाएगी। मावजी खांट, डीईओ माध्यमिक, बांसवाड़ा

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