पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:समस्या को राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा रहे हैं टीएसपी के जनप्रतिनिधि, गृहमंत्री से मिले

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ओबीसी अधिकार मंच के पदाधिकारी मिले छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री से

ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मिले। उन्होंने गृहमंत्री से कहा कि हमारे टीएसपी एरिया के जनप्रतिनिधि हमारी समस्या और राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप हमारी मदद करो। इस दौरान उन्होंने ओबीसी जनगणना व राजस्थान के टीएसपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की।

ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने ओबीसी के अधिकारों के लिए अत्यंत व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय आगामी जनगणना में ओबीसी कॉलम को लेकर ताम्रध्वज साहू से जनगणना में ओबीसी कॉलम जुड़वाने का प्रयास करने संबंधी आग्रह किया। साथ ही पूर्व में चुनाव के समय की गई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करवाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करने अनुरोध किया।

राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान न होने के बारे में साहूजी को बताया व ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मांग पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नाम ताम्रध्वज साहू को सौंपा। ओबीसी अधिकार मंच की टीम ने साहू को बताया कि टीएसपी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के संगठन पदाधिकारी टीएसपी के ओबीसी वर्ग के आरक्षण की समस्या को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए साहू से इस समस्या को राहुल गांधी और राजस्थान मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए निवेदन किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser