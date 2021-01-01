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डीलर्स एसोसिएशन की बैठक:राशन डीलरों ने की कमीशन की मांग

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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रविवार को बागीदौरा के मंगलेश्वर मंदिर में डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक लक्ष्मण कलाल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें गेहूं वितरण के कमीसन, पोस वितरण में काटे जा रहे कमीशन की मांगों को लेकर चर्चा की गई।

साथ ही कोरोना काल में किए गए कार्य के चलते कोरोना का टीका भी राशन डीलर्स के लगवाने की मांग की गई। लक्ष्मण कलाल, विनोद गोतम ने बताया कि डीलरों 7 महीने से भी ज्यादा समय होने के बाद भी कमीशन नहीं दिया जा रहा है।

जिसके चलते परिवार के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पोस मशीन से गेहूं वितरण में भी 5.21 रुपये की कटौती की जा रही है जो गलत है। बैठक में ग्रामीण जिला अध्यक्ष शंभुलाल, कोषाध्यक्ष विनोद गौतम, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत, जिला महामंत्री हीरालाल पटेल, हनीफ मोहम्मद, बिरजा भाई, दिनेश भाई, राजेंद्र कटारा, लाल सिंह सहित लोग शामिल रहे। संचालन प्रताप सिंह और आभार मनीष जैन ने जताया।

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