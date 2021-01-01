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मोबाइल ओपीडी:दस माह में 2 लाख लोगों को दी राहत, जिले में मोबाइल ओपीडी से दूरदराज क्षेत्रों में किया इलाज

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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जिले में कोविड के कारण शुरू हुई मोबाइल ओपीडी से लाखों लोगों को लाभ मिला है। अप्रैल 2020 से शुरू हुई मोबाइल ओपीडी के माध्यम से जिले में अब तक 2 लाख 24 हजार 38 लोगों को उपचार कर दवाई दी गई।

मोबाइल ओपीडी के माध्यम से अब तक 2 लाख 26 हजार 123 लोगों की जांच की गई। यह मोबाइल ओपीडी राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन में शुरू की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अप्रैल से ही गांव-गांव, गली-गली जाकर उपचार कर रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हीरालाल ताबियार ने बताया कि मोबाइल ओपीडी के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है। कोविड संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के समय लोगों में काफी परेशानी थी।

सामान्य तकलीफों पर भी वह अस्पताल जाने में घबरा रहे थे। इसी वजह से राज्य सरकार ने मोबाइल ओपीडी शुरू करने के आदेश दिए। जिसके माध्यम से लोग अपने घर के पास ही इलाज करा रहे हैं। इसका फायदा दस माह में लाखों लोगों तक पहुंचा है। विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिला और बच्चों की परेशानी दूर हुई है। क्योंकि कोविड के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में उन्हें अपने घर पर ही इलाज मिलने से सुकून मिला। डा. ताबियार ने बताया कि अब तक मोबाइल ओपीडी में उपचार करने वालों में 80 हजार 441 पुरुष है।

92 हजार 201 महिलाएं और 53490 बच्चे शामिल है। यह आंकड़ा पिछले साल 26 अप्रैल से लेकर जनवरी 21 तक का है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1001 केस रेफर भी किए गए। 20653 लोगों के सैंपल भी लिए गए। मोबाइल ओपीडी के माध्यम से 8 हजार 237 गर्भवती महिलाओं की भी जांच की गई। जिले में प्रतिदिन 24 मोबाइल ओपीडी सेवाएं दे रही है।

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